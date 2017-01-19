Рубль перешел к снижению после слов Шувалова о покупке Банком России валюты

Первый
не тратить дополнительные нефтегазовые доходы «можно с уверенностью говорить о возможности покупки валюты на рынке».
вице-премьер Игорь Шувалов не исключил, что Банк России в ближайшее время начнет покупку валюты для пополнения золотовалютных резервов. На этих словах курс рубля на Московской бирже перешел к снижению.
При этом Шувалов подчеркнул, что власти РФ намерены выработать вместе с ЦБ общие подходы по снижению долгосрочной волатильности реального курса рубля. Минфин, Минэкономразвития и Банк России, по его словам, обсуждают предложения о системе взаимодействия правительства с Центробанком в случае отклонения цен на нефть от бюджетных уровней.
После этих заявлений рубль, открывший торги на Московской бирже ростом, перешел к снижению. Курс доллара в моменте превышал уровень 60,1 рубля, курс евро поднимался к отметке 64,2 рубля.
Игорь Шувалов возглавляет российскую делегацию на Всемирном экономическом форуме.
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