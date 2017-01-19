Покушение на столичного бизнесмена попало на видео

Столичные следователи разыскивают владельца иномарки, из которой накануне в Москве расстреляли бизнесмена.вели огонь по Lexus Леонида Нувахова через окно. Киллерам, чтобы совершить покушение, потребовалось всего несколько секунд. После этого автомобиль стрелков скрылся.
Через пару минут на место подъехал экипаж ДПС, полицейские были неподалеку. Они же вызвали скорую. Раненого коммерсанта госпитализировали. Позже Mercedes обнаружили брошенным на Пятницком шоссе.
Cледствие отрабатывает различные версии преступления, в качестве приоритетной рассматривается предпринимательская деятельность потерпевшего. К настоящему моменту следователи отрабатывают круг лиц, возможно, причастных к совершению преступления. Проводятся обыски, назначен ряд судебно-медицинских экспертиз.
Сейчас раненый бизнесмен находится в реанимации в критическом состоянии. Сегодня следователи приехали в офис его компании, чтобы выяснить, кто мог организовать покушение. Не исключено, что это дело рук его конкурентов.
Комментарии