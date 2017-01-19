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  • 19.01, 16:29
В Подмосковье начался суд над черными банкирами, обналичившими 100 млрд рублей. криминал, Московская область, мошенничество, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Подмосковье начался суд над черными банкирами, обналичившими 100 млрд рублей

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В Подмосковье начался суд над черными банкирами, обналичившими 100 млрд рублей

В Подмосковье начался суд над черными банкирами, обналичившими 100 млрд рублей

В Подмосковье начался суд над черными банкирами, обналичившими 100 млрд рублей

    Сегодня из СИЗО в Химкинский городской суд доставили на первое заседание подозреваемых по резонансному делу. Преступники были задержаны при попытке скрыться на территории терминала аэропорта Внуково. «Черным инкассаторам» надо было забрать несколько сотен килограммов денег.

    Среди 11 фигурантов громкого уголовного дела восемь женщин — это операционисты и кассиры различных финансовых учреждений, которые, по версии следствия, занимались обналичиванием денежных средств.

    Правоохранители назвали этой схему обналичивания крупнейшей в России. По версии следствия, на протяжении семи лет так называемые черные банкиры заключали липовые договоры с фирмами-однодневками. «Отмыв» таким образом деньги, они их обналичивали и передавали своим клиентам.

    За все время существования этого незаконного бизнеса злоумышленникам удалось вывести в теневой сектор экономики баснословную сумму. Речь идет о более чем 100 миллиардах рублей. Преступная схема начала действовать в 2007 году. Она была детально продумана и использовалась в нескольких субъектах России. Но все же сбой произошел: на группу вышли в ходе спецоперации в 2013 году.

    Тогда в аэропорту Внуково развернулся настоящий боевик с перестрелкой. Сотрудники МВД и ФСБ остановили несколько микроавтобусов, которые были забиты деньгами. Во время захвата перевозчики оказали сопротивление и открыли огонь.

    После передачи дела Следственному комитету было проведено около двух тысяч обысков в офисах и квартирах подозреваемых. Но некоторые из фигурантов уголовного дела все же продолжают настаивать на своей невиновности, а другие отказываются сотрудничать со следствием.

    Перевозчики из частного охранного предприятия получали по несколько миллионов рублей за один рейс. Но сейчас имущество всех фигурантов арестовано, а суд приступил к рассмотрению дела, возбужденного сразу по нескольким статьям.

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