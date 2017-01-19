Приставы ищут виновницу ДТП, не оплачивающую лечение покалеченной девочки из Ростова-на-Дону

Судебные приставы разыскивают виновницу дорожной аварии, которая отказывается оплачивать лечение пострадавшей школьницы. Девятилетняя девочка получила серьезную травму. Родители продали все, что можно было, заняли крупные суммы, чтобы отправить дочь в испанскую клинику.

Кнопку записи на камере мобильного мама Марины Алымовой нажимает ежедневно. Спустя два года после страшного ДТП в родном Ростове-на-Дону в палате испанского госпиталя девочка, которая поражает медиков своим желанием жить и бороться, прибавила в весе и даже стала иногда улыбаться.ДТП произошло в сентябре 2014-го. История детдомовской девочки Марины, которой, казалось, наконец улыбнулась удача — она обрела семью, — не оставила равнодушным ни одного жителя города. В тот день вместе с братом и приемным отцом она ехала домой из музыкальной школы. Как вдруг на красный сигнал светофора выскочила иномарка. В результате столкновения мальчик получил перелом таза и сотрясение. А Марина — открытую черепно-мозговую травму.Виновницу аварии, некую Ксению-Беатрис Петрову, суд обязал выплатить пострадавшей денежную компенсацию — более миллиона рублей. Однако, по словам отца девочки, женщина не только не перечислила никаких средств, но даже не попыталась попросить прощения за то, что сделала ребенка инвалидом. Лечение в Испании для семьи обходиться в копеечку, которой уже давно нет., отец Марины: «Реабилитация будет продолжаться, пока мы на нее будем находить деньги. Уходит на нее сейчас где-то порядка 400 тысяч рублей в месяц. Бывают еще дополнительные консультации, анализы, дополнительные какие-то лечебные манипуляции. Может быть, предстоит еще операция на голеностопных суставах».Той суммы, которую должна выплатить виновница аварии, вполне хватило бы на несколько месяцев реабилитации. По словам Александра, эти деньги у женщины есть. По некоторым данным, она дочь обеспеченных родителей. Только вот на деле оказалось, что и взять с Ксении-Беатрис нечего. И самой ее нет. Дверь приставам Петрова так ни разу и не открыла., и. о. замруководителя УФССП по Ростовской области: «Должником не зарегистрировано ни транспортных средств, ни недвижимого имущества, ни денежных средств. И должник является неработающим».Правоохранители также не исключают, что, несмотря на запрет покидать пределы страны, Петрова все же могла скрыться за границей. Но для семьи Алымовых сейчас главное, чтобы средств, перечисленных горожанами, хватило на сложнейшую реабилитацию. При этом даже после возвращения домой Марине для полноценной жизни потребуется установить специальное медицинское оборудование. И это тоже требует больших затрат.