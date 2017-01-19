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  • 19.01, 14:58
Путин и Медведев поздравили первого президента Татарстана с 80-летием. Медведев, Путин, Татарстан, юбилеи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Путин и Медведев поздравили первого президента Татарстана с 80-летием

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Путин и Медведев поздравили первого президента Татарстана с <nobr>80-летием</nobr>

Путин и Медведев поздравили первого президента Татарстана с 80-летием

Путин и Медведев поздравили первого президента Татарстана с <nobr>80-летием</nobr>

    Владимир Путин и Дмитрий Медведев встретились в Кремле с первым президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым.

    Российский лидер поздравил Шаймиева с 80-летием и поблагодарил его за долгую и плодотворную совместную работу — как на посту главы республики, так и в нынешней должности председателя попечительского совета Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры Татарстана.

    Владимир Путин, президент РФ: «Я хочу вас поблагодарить и за совместную работу в предыдущие годы, и за то, что вы делаете в последнее время, в том числе по изучению нашей общей культуры и истории. Это очень важная работа, одна из, может быть, самых важных, которыми мы должны заниматься».

    Президент вручил Шаймиеву в качестве подарока карту древней Тартарии голландского картографа XVII века Виллема Блау.

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