Путин и Медведев поздравили первого президента Татарстана с 80-летием

Владимир Путин и Дмитрий Медведев встретились в Кремле с первым президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым.
Владимир Путин, президент РФ: «Я хочу вас поблагодарить и за совместную работу в предыдущие годы, и за то, что вы делаете в последнее время, в том числе по изучению нашей общей культуры и истории. Это очень важная работа, одна из, может быть, самых важных, которыми мы должны заниматься».
Президент вручил Шаймиеву в качестве подарока карту древней Тартарии голландского картографа XVII века Виллема Блау.
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