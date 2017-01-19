Рада разрешила допуск иностранных военных на Украину для учений

Верховная рада сегодня приняла законопроект, который открывает допуск иностранным вооруженным силам на Украину для участия в военных маневрах.РИА Новости. В сопроводительных к проекту закона документах предлагается допустить на территорию страны до 3000 военных из США, других государств — членов НАТО, а также стран, которые участвуют в программе «Партнерство ради мира», на срок до 365 дней. Военные смогут прибыть на Украину с вооружением и военной техникой.
Президент Пётр Порошенко просил парламентариев одобрить внесенный им законопроект о допуске подразделений иностранных ВС на Украину для участия в запланированных на текущий год учений украинско-американских учений Sea Breeze — 2017 и Rapid Trident — 2017.
Согласно украинским законам, на территории страны запрещается размещение иностранных военных баз, поэтому для допуска военных из США или НАТО каждый раз требуется принятие отдельного документа по представлению президента.
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