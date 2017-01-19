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  • 19.01, 13:26

Рада разрешила допуск иностранных военных на Украину для учений

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Рада разрешила допуск иностранных военных на Украину для учений

Рада разрешила допуск иностранных военных на Украину для учений

Верховная рада сегодня приняла законопроект, который открывает допуск иностранным вооруженным силам на Украину для участия в военных маневрах.

Разрешение иностранным военным участвовать в учениях на Украине поддержали 236 депутатов, передает РИА Новости. В сопроводительных к проекту закона документах предлагается допустить на территорию страны до 3000 военных из США, других государств — членов НАТО, а также стран, которые участвуют в программе «Партнерство ради мира», на срок до 365 дней. Военные смогут прибыть на Украину с вооружением и военной техникой.

Президент Пётр Порошенко просил парламентариев одобрить внесенный им законопроект о допуске подразделений иностранных ВС на Украину для участия в запланированных на текущий год учений украинско-американских учений Sea Breeze — 2017 и Rapid Trident — 2017.

Согласно украинским законам, на территории страны запрещается размещение иностранных военных баз, поэтому для допуска военных из США или НАТО каждый раз требуется принятие отдельного документа по представлению президента.




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