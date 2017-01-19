Обманутые пайщики требуют от шансонье Новикова вернуть им деньги

Обманутые пайщики жилого комплекса в Екатеринбурге засыпали неудобными вопросами известного российского исполнителя Александра Новикова. Именно его горожане считают виновником своих финансовых трудностей. Он вместе с местным чиновником запланировал грандиозное строительство и занимался сбором средств. Однако дома так и не были сданы.пообещал привлечь некого инвестора и вернуть 36 миллионов. Впрочем, потерпевшие его слушать не стали. Они потребовали объяснить, как, находясь под подпиской о невыезде, Новиков сумел отдохнуть на новогодних каникулах в Арабских Эмиратах.
Новикову, который стал лицом рекламной кампании и вместе с деловым партнером затеял грандиозную стройку, теперь приходится оправдываться перед клиентами за то, что он обещал людям жизнь в райском уголке — жилом комплексе «Бухта-Квинс». Но затея купить дома в загородном поселке обернулась для десятков семей настоящим кошмаром.
Однако сегодня Новиков снова обнадежил пайщиков. Заявил, что якобы уже нашел тех, кто поможет завершить проект. Но кто эти великодушные бизнесмены, готовые взять на себя бремя расходов, и куда пропали деньги, он не сообщил.
Стройка началась еще в 2008 году, а в 2012-м ее заморозили. Клиенты, по информации правоохранителей, успели вложить в проект 150 миллионов рублей. Скандал разгорелся нешуточный. Не достроили ведь треть из обещанного. Следователи считают, что половину взносов Новиков и его партнер вывели на свои счета. Именно это и стало основанием для того, чтобы Новикову предъявили обвинения в мошенничестве.
Расследование по уголовному делу идет и сейчас. Учтут ли попытки шансонье урегулировать конфликт следователи, пока не ясно. Возможно, именно на это рассчитывал Новиков. Правда, ведь еще нужно довести дело до конца и все-таки достроить поселок.
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