Девочка-лунатик полночи гуляла по улицам Екатеринбурга

В Екатеринбурге семилетняя школьница, проснувшись посреди ночи, решила, что уже наступило утро, собрала учебники и отправилась на занятия. Дома в этот момент была лишь бабушка. Она не слышала, как девочка хлопнула входной дверью.

Первоклассницу спас водитель легковушки, который не остался равнодушным, увидев ребенка посреди ночи. Подъехав к своему дому, мужчина случайно увидел школьницу, которая одна шла по ночной улице.: «Вот здесь шла девочка маленькая с ранцем за спиной. Очень замерзла, потому что еле шла. Она объяснила, что перепутала утро с ночью, собралась в школу. Дедушка с бабушкой, по словам девочки, находились якобы в состоянии алкогольного опьянения и не слышали, как она выходила».Мужчина вызвал полицейских, посадил ребенка в свою в машину и включил печку. Девочка настолько замерзла, что сразу уснула. Оказалось, на морозе она провела несколько часов.: «Поняла, что школа не работает, вернулась домой, а домофон не работает, и телефона не было. И она порядка двух часов ходила по району и замерзла настолько, что еле шла».Первоклассницу отвезли в полицейский участок. Оттуда ее через несколько часов забрал отец. Сейчас он и мать Полины Сенцовой отвечают на вопросы следователей в рамках уголовного дела, которое возбудили по статье «Оставление в опасности».