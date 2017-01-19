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  • 19.01, 16:28
Девочка-лунатик полночи гуляла по улицам Екатеринбурга. дети и подростки, Екатеринбург. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Девочка-лунатик полночи гуляла по улицам Екатеринбурга

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<nobr>Девочка-лунатик</nobr> полночи гуляла по улицам Екатеринбурга

Девочка-лунатик полночи гуляла по улицам Екатеринбурга

<nobr>Девочка-лунатик</nobr> полночи гуляла по улицам Екатеринбурга

    В Екатеринбурге семилетняя школьница, проснувшись посреди ночи, решила, что уже наступило утро, собрала учебники и отправилась на занятия. Дома в этот момент была лишь бабушка. Она не слышала, как девочка хлопнула входной дверью.

    Первоклассницу спас водитель легковушки, который не остался равнодушным, увидев ребенка посреди ночи. Подъехав к своему дому, мужчина случайно увидел школьницу, которая одна шла по ночной улице.

    Лев Войтов: «Вот здесь шла девочка маленькая с ранцем за спиной. Очень замерзла, потому что еле шла. Она объяснила, что перепутала утро с ночью, собралась в школу. Дедушка с бабушкой, по словам девочки, находились якобы в состоянии алкогольного опьянения и не слышали, как она выходила».

    Мужчина вызвал полицейских, посадил ребенка в свою в машину и включил печку. Девочка настолько замерзла, что сразу уснула. Оказалось, на морозе она провела несколько часов.

    Лев Войтов: «Поняла, что школа не работает, вернулась домой, а домофон не работает, и телефона не было. И она порядка двух часов ходила по району и замерзла настолько, что еле шла».

    Первоклассницу отвезли в полицейский участок. Оттуда ее через несколько часов забрал отец. Сейчас он и мать Полины Сенцовой отвечают на вопросы следователей в рамках уголовного дела, которое возбудили по статье «Оставление в опасности».

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