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  • 19.01, 13:26

На сотрудников соцзащиты завели дело после скандала с приемными детьми в Зеленограде

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На сотрудников соцзащиты завели дело после скандала с приемными детьми в Зеленограде

На сотрудников соцзащиты завели дело после скандала с приемными детьми в Зеленограде

На сотрудников соцзащиты завели дело после скандала с приемными детьми в Зеленограде
  • Фото: svetkaaa2012 /instagram.com

    • Должностных лиц органов опеки подозревают в халатности в связи с невнимательным подходом к проблемам семьи Дель.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи со скандалом вокруг многодетной приемной семьи в Зеленограде. По версии следователей, сотрудники органов опеки не создали необходимых условий для проживания и развития детей.

    Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СК по. Москве: «По результатам доследственной проверки следственными органами ГСУ СК по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ „Халатность“».

    Она уточнила, что 10 детей в течение длительного времени жили в приемной семье. Но органы опеки и соцзащиты не выявили проблем, в связи с чем законным правам и интересам детей был причинен существенный вред.

    1 февраля Зеленоградский суд столицы рассмотрит иск приемных родителей, которые требуют вернуть им изъятых детей, передает ТАСС.

    Наталья Большакова, пресс-секретарь суда: «Заявленный административный иск принят к производству. Досудебная подготовка по делу назначена на 1 февраля в 14:00».

    Напомним, детей изъяли из семьи Дель 13 февраля. Некоторые из детей ВИЧ-инфицированы. Тревогу забили воспитатели в детском саду после того, как на теле одного из малышей обнаружили следы побоев. По словам ребенка, его избил отец. Сами приемные родители обвинения в насилии отрицают.

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