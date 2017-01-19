На сотрудников соцзащиты завели дело после скандала с приемными детьми в Зеленограде

Должностных лиц органов опеки подозревают в халатности в связи с невнимательным подходом к проблемам семьи Дель.
Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СК по. Москве: «По результатам доследственной проверки следственными органами ГСУ СК по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ „Халатность“».
Она уточнила, что 10 детей в течение длительного времени жили в приемной семье. Но органы опеки и соцзащиты не выявили проблем, в связи с чем законным правам и интересам детей был причинен существенный вред.
1 февраля Зеленоградский суд столицы рассмотрит иск приемных родителей, которые требуют вернуть им изъятых детей, передает ТАСС.
Наталья Большакова, пресс-секретарь суда: «Заявленный административный иск принят к производству. Досудебная подготовка по делу назначена на 1 февраля в 14:00».
детей изъяли из семьи Дель 13 февраля. Некоторые из детей ВИЧ-инфицированы. Тревогу забили воспитатели в детском саду после того, как на теле одного из малышей обнаружили следы побоев. По словам ребенка, его избил отец. Сами приемные родители обвинения в насилии отрицают.
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