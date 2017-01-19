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  • 19.01, 13:27
Легковушка врезалась в автобус и сбила пешеходов на севере Москвы. автобусы, ДТП, Москва. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Легковушка врезалась в автобус и сбила пешеходов на севере Москвы

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Легковушка врезалась в автобус и сбила пешеходов на севере Москвы

Легковушка врезалась в автобус и сбила пешеходов на севере Москвы

Легковушка врезалась в автобус и сбила пешеходов на севере Москвы

    Водитель легкового автомобиля врезался в пассажирский автобус на севере Москвы, после чего наехал на пешеходов.

    Как сообщили ТАСС в «Мосгортрансе», авария произошла сегодня около 9:00 утра.

    Из сообщения «Мосгортранса»: «На пересечении Дубнинской улицы с улицей 800-летия Москвы произошло ДТП с участием автобуса маршрута №799 и легкового автомобиля».

    По предварительной информации, водитель автомобиля нарушил ПДД и столкнулся с рейсовым автобусом, после чего легковушка выехала на тротуар, где совершила наезд на пешеходов. Пострадавшие госпитализированы.

    Легковушка врезалась в автобус и сбила пешеходов на севере Москвы. автобусы, ДТП, Москва. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Легковушка врезалась в автобус и сбила пешеходов на севере Москвы. автобусы, ДТП, Москва. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
    Фото: mreporter.ru

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