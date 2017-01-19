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  • 19.01, 11:56
Минфин рассчитывает уберечь Резервный фонд от полного исчерпания. бюджет РФ, золотовалютные резервы, Минфин РФ, нефть, правительство РФ, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Минфин рассчитывает уберечь Резервный фонд от полного исчерпания

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Минфин рассчитывает уберечь Резервный фонд от полного исчерпания

Минфин рассчитывает уберечь Резервный фонд от полного исчерпания

    Российские власти приняли решение не тратить дополнительные доходы от нефти, которые страна получит в этом году. Эти доходы будут копить, и, возможно, они помогут сохранить Резервный фонд.

    Министр финансов Антон Силуанов объявил, что на совещании у президента принято решение не тратить в этом году дополнительные нефтяные доходы.

    Появиться они у России могут потому, что в бюджете на ближайшие три года заложена цена нефти в 40 долларов за баррель. Сейчас марка Brent держится в районе 54 долларов, и резких падений с этой высоты не прогнозируется.

    Силуанов привел такие расчеты: если нефть будет стоить в этом году 50 долларов, то российский бюджет получит 1 трлн рублей дополнительных доходов, если 55 долларов — то уже 1 трлн 400 млрд рублей.

    Силуанов объяснил: на ту сумму, которую Россия получит от нефти при цене выше 40 долларов, сократят использование резервов. Под ними понимаются два фонда — Резервный и Фонд национального благосостояния. Всего власти хотели взять из них в этом году 1 трлн 800 млрд рублей. Это означало, что Резервный фонд полностью бы опустел.

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