Минфин рассчитывает уберечь Резервный фонд от полного исчерпания

Российские власти приняли решение не тратить дополнительные доходы от нефти, которые страна получит в этом году. Эти доходы будут копить, и, возможно, они помогут сохранить Резервный фонд.
Появиться они у России могут потому, что в бюджете на ближайшие три года заложена цена нефти в 40 долларов за баррель. Сейчас марка Brent держится в районе 54 долларов, и резких падений с этой высоты не прогнозируется.
Силуанов привел такие расчеты: если нефть будет стоить в этом году 50 долларов, то российский бюджет получит 1 трлн рублей дополнительных доходов, если 55 долларов — то уже 1 трлн 400 млрд рублей.
Силуанов объяснил: на ту сумму, которую Россия получит от нефти при цене выше 40 долларов, сократят использование резервов. Под ними понимаются два фонда — Резервный и Фонд национального благосостояния. Всего власти хотели взять из них в этом году 1 трлн 800 млрд рублей. Это означало, что Резервный фонд полностью бы опустел.
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