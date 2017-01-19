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  • 19.01, 11:56
В Татарстане начали массово усыновлять детей. Татарстан, дети и подростки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Татарстане начали массово усыновлять детей

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В Татарстане начали массово усыновлять детей

В Татарстане начали массово усыновлять детей

В Татарстане начали массово усыновлять детей

    В Татарстане усыновление сирот приняло невиданные масштабы. В одном из районов даже закрыли детские дома, в них теперь нет необходимости. Абсолютно все, кто лишился родителей, обретают новые семьи. А двум деревням официально присвоен статус приемных поселений.

    В Мамыково и Нижних Челнах — настоящая эпидемия усыновления. Сначала семья Марковых взяла под опеку 15 детей. Потом положительным примером заразились родственники, а затем и соседи. Теперь бывшие детдомовцы — почти половина местного населения.

    После такого демографического взрыва Мамыково и Нижние Челны получили официальный статус приемных деревень. Татарстанский эксперимент по ликвидации детских домов — безо всяких затрат на новую инфраструктуру. Все на деревенском энтузиазме.

    Ирина Савинова, представитель исполкома Нурлатского района: «Цепная реакция добра. Когда ты видишь, что у других получается, хочется попробовать тоже».

    При этом ни копейки из бюджета не тратится, все делается на деньги спонсоров. Ударникам «приемного труда» построили новые дома и подарили автомобили. Один из бизнесменов, например, оплатил детям отдых на море.

    Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Михаила Чернова.

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