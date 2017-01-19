В Татарстане начали массово усыновлять детей

В Татарстане усыновление сирот приняло невиданные масштабы. В одном из районов даже закрыли детские дома, в них теперь нет необходимости. Абсолютно все, кто лишился родителей, обретают новые семьи. А двум деревням официально присвоен статус приемных поселений.

В Мамыково и Нижних Челнах — настоящая эпидемия усыновления. Сначала семья Марковых взяла под опеку 15 детей. Потом положительным примером заразились родственники, а затем и соседи. Теперь бывшие детдомовцы — почти половина местного населения.После такого демографического взрыва Мамыково и Нижние Челны получили официальный статус приемных деревень. Татарстанский эксперимент по ликвидации детских домов — безо всяких затрат на новую инфраструктуру. Все на деревенском энтузиазме., представитель исполкома Нурлатского района: «Цепная реакция добра. Когда ты видишь, что у других получается, хочется попробовать тоже».При этом ни копейки из бюджета не тратится, все делается на деньги спонсоров. Ударникам «приемного труда» построили новые дома и подарили автомобили. Один из бизнесменов, например, оплатил детям отдых на море.Подробности — в репортаже