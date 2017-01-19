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  • 19.01, 11:56

Джулиан Ассанж отказался сдаться властям США

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Джулиан Ассанж отказался сдаться властям США

Джулиан Ассанж отказался сдаться властям США

Основатель WikiLeaks объяснил свой отказ от экстрадиции тем, что остался недоволен решением о сокращения срока Брэдли Мэннингу, который называет себя Челси.

По словам Джулиана Ассанжа, условия, которые он выдвинул США, не были соблюдены. Через своих адвокатов основатель WikiLeaks напомнил, что просил немедленного помилования для бывшего военного аналитика Мэннинга, пишет Washington Post.

Барри Поллак, адвокат Ассанжа: «Мистер Ассанж говорил, что Челси никогда не должны были привлечь к ответственности, никогда не должны были приговаривать к заключению сроком в нескольких десятилетий, она должна быть освобождена немедленно».

Еще один юрист основателя WikiLeaks Мелинда Тейлор также отметила, что в отношении Мэннинга было принято не то решение, которого добивался Ассанж.

Напомним, Барак Обама за несколько дней до сложения полномочий сократил срок Мэннингу с 35 до 7 лет. Таким образом, Брэдли-Челси выйдет на свободу уже в мае текущего года. В обмен на помилование Ассанж обещал сдаться США при условии, что его права будут соблюдены после передачи американским властям.

Мэннинг был осужден за передачу WikiLeaks военных и дипломатических секретных сведений США. После суда он заявил, что всю жизнь считал себя женщиной и взял имя Челси. Сам основатель WikiLeaks последние пять лет укрывается в посольстве Эквадора в Лондоне.

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