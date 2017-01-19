Джулиан Ассанж отказался сдаться властям США

Основатель WikiLeaks объяснил свой отказ от экстрадиции тем, что остался недоволен решением о сокращения срока Брэдли Мэннингу, который называет себя Челси.Washington Post.
Барри Поллак, адвокат Ассанжа: «Мистер Ассанж говорил, что Челси никогда не должны были привлечь к ответственности, никогда не должны были приговаривать к заключению сроком в нескольких десятилетий, она должна быть освобождена немедленно».
Еще один юрист основателя WikiLeaks Мелинда Тейлор также отметила, что в отношении Мэннинга было принято не то решение, которого добивался Ассанж.
сократил срок Мэннингу с 35 до 7 лет. Таким образом, Брэдли-Челси выйдет на свободу уже в мае текущего года. В обмен на помилование Ассанж обещал сдаться США при условии, что его права будут соблюдены после передачи американским властям.
Мэннинг был осужден за передачу WikiLeaks военных и дипломатических секретных сведений США. После суда он заявил, что всю жизнь считал себя женщиной и взял имя Челси. Сам основатель WikiLeaks последние пять лет укрывается в посольстве Эквадора в Лондоне.
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