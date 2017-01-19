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  • 19.01, 10:24
Школьный автобус столкнулся с грузовиком в Индии: 25 детей погибли. ДТП, Индия, дети и подростки, смерть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Школьный автобус столкнулся с грузовиком в Индии: 25 детей погибли

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Школьный автобус столкнулся с грузовиком в Индии: 25 детей погибли

Школьный автобус столкнулся с грузовиком в Индии: 25 детей погибли

Школьный автобус столкнулся с грузовиком в Индии: 25 детей погибли
  • Фото: twitter.com

    • По меньшей мере 25 школьников погибли и 36 получили ранения при столкновении школьного автобуса с грузовиком в индийском штате Уттар-Прадеш.

    Как передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, водитель автобуса также погиб. По предварительной версии, причиной дорожного происшествия стала плохая видимость из-за густого тумана.

    Инцидент произошел в округе Этах. Автобус вез детей в школу, когда столкнулся с груженым картофелем грузовиком. Школа, в которой учились дети, была открыта в четверг, несмотря на распоряжение администрации округа объявить трехдневные каникулы из-за холодов.

    Как заявили в полиции, администрацию школы могут привлечь к ответственности.

    Из сообщения полиции: «Нашим приоритетом является спасение блокированных (в автобусе) детей. Продолжается спасательная операция. По отношению к школе будут приняты жесткие меры, поскольку она была открыта вопреки распоряжению окружной администрации прекратить занятия из-за холода. Более двух десятков детей погибли».

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