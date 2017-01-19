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  • 19.01, 10:24

Женщина задушила одеялом сына и дочь в Иркутской области

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Женщина задушила одеялом сына и дочь в Иркутской области

Женщина задушила одеялом сына и дочь в Иркутской области

Жительница Братска задушила одеялом свою пятилетнюю дочь и двухлетнего сына, а затем сама сообщила об этом в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетних».

Как сообщает СУ СК по Иркутской области, об убийстве стало известно сегодня утром.

Из сообщения СУ СК по Иркутской области: «Утром 19 января в отдел полиции Братска поступил телефонный звонок от 31-летней женщины, которая заявила, что совершила убийство своих детей. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В квартире были обнаружены тела двоих детей, 2011 и 2015 годов рождения».

Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщил «Интерфаксу», что мать задушила пятилетнюю девочку и мальчика двух лет с помощью одеяла, и после содеянного сама вызвала полицию.

В настоящее время следователи допрашивают саму женщину, а также ее родственников и знакомых. Известно, что женщина неоднократно обращалась за консультацией к психиатру. Семья, где произошла трагедия, считалась благополучной. Как сообщили РИА Новости в министерстве соцразвития Иркутской области, на учете в службе опеки и попечительства семья не состояла.

Из сообщения министерства: «В семье есть работающий папа, есть бабушка. Мама была в декретном отпуске. Считалось, что в семье все благополучно».

Между тем в Братске это уже второй случай убийства детей в 2017 году. По информации СУ СК по региону, 1 января во время прогулки с матерью пропал шестилетний мальчик. Позже его тело с ножевыми ранениями было обнаружено в лесополосе. В преступлении подозревается мать ребенка. Допросить женщину следователям не удается, так как она с психическим расстройством находится в больнице.

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