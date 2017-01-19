«Зенит» вошел в двадцатку самых высокодоходных клубов мира

Международная аудиторская компания Deloitte составила «Футбольную денежную лигу», в которую вошли 20 самых успешных клубов мира по доходам по итогам
Deloitte оценила в 689 млн евро (515,3 млн фунтов стерлингов), что почти на 170 млн евро больше по сравнению с предыдущим сезоном.
сезона-2015/2016.
По словам представителя Deloitte Дэна Джонса, рекордные прибыли МЮ обусловлены «феноменальным ростом доходов от коммерческой деятельности».
Манкунианцам удалось обойти неизменного лидера предыдущих 11 сезонов — мадридский «Реал», заработавший 620,1 млн евро. При этом мадридцев по дохода превзошла еще и «Барселона» (620,2 млн евро).
В первую пятерку самых высокодоходных футбольных клубов мира вошли также немецкая «Бавария» (592 млн евро) и английский «Манчестер Сити» (524,9 млн евро).
Из российских клубов в двадцатку вошел только петербургский «Зенит» с доходом 196,5 — это 17-й показатель.
Первая двадцатка рейтинга самых доходных клубов мира по итогам сезона-2015/16 выглядит следующим образом:
1. «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 689 млн евро,
2. «Барселона» (Испания) — 620,2,
3. «Реал» (Испания) — 620,1,
4. «Бавария» (Германия) — 592,
5. «Манчестер Сити» (Англия) — 524,9,
6. «Пари Сен-Жермен» (Франция) — 520,9,
7. «Арсенал» (Англия) — 468,5,
8. «Челси» (Англия) — 447,4,
9. «Ливерпуль» (Англия) — 403,8,
10. «Ювентус» (Италия) — 341,1,
11. «Боруссия» (Дортмунд, Германия) — 283,9,
12. «Тоттенхэм» (Англия) — 279,7,
13. «Атлетико» (Испания) — 228,6,
14. «Шальке» (Германия) — 224,5,
15. «Рома» (Италия) — 218,2,
16. «Милан» (Италия) — 214,7,
17. «Зенит» (Россия) — 196,5,
18. «Вест Хэм» (Англия) — 192,3,
19. «Интер» (Италия) — 179,2,
20. «Лестер» (Англия) — 172,1.
Всего совокупный доход первых 20 клубов рейтинга по итогам сезона-2015/16 составил 7,4 миллиарда евро, что на 12% выше показателя предыдущего сезона.
See the top 20 football clubs by revenue in the Deloitte Football Money League https://t.co/3iURpcz7Wc #DFML17 pic.twitter.com/8pRYwrEFeH— Deloitte UK (@DeloitteUK) January 19, 2017
Комментарии