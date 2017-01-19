Си Цзиньпин раскрыл планы Китая в отношении России, США и Европы

Китай намерен создать рамки отношений с крупными державами, характеризующиеся общей стабильностью и сбалансированным ростом, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в женевском отделении ООН.
С США Пекин намерен «построить новую модель отношений», а с Европой — осуществлять партнерство «во имя мира, роста, реформ».
С развивающимися странами отношения будут «прагматичными», чтобы «способствовать дальнейшему развитию», отметил лидер КНР. Со странами-соседями Китай намерен укреплять «сотрудничество на принципе согласия, искренности, взаимной выгоды и инклюзивности».
Си Цзиньпин подтвердил неизменную приверженность Китая политике многосторонности.
Си Цзиньпин: «Мультилатерализм — это эффективный путь для сохранения мира и содействия развитию».
В этой связи китайский лидер подчеркнул важную роль ООН в международных отношениях и пообещал, что Пекин «будет твердо поддерживать международную систему с ООН в качестве ее сердцевины».
China's Xi says to build new relations with United States https://t.co/LtaE22bv2B— Reuters World (@ReutersWorld) January 18, 2017
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