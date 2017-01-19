Си Цзиньпин раскрыл планы Китая в отношении России, США и Европы

Китай намерен создать рамки отношений с крупными державами, характеризующиеся общей стабильностью и сбалансированным ростом, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в женевском отделении ООН.

230 БРИКС

Европа

Китай

США

China's Xi says to build new relations with United States https://t.co/LtaE22bv2B — Reuters World (@ReutersWorld) January 18, 2017

С Россией Китай, по словам Си Цзиньпина, будет поддерживать отношения «всеобъемлющего стратегического партнерства и координации». С другими государствами БРИКС — «отношения единства и сотрудничества».С США Пекин намерен «построить новую модель отношений», а с Европой — осуществлять партнерство «во имя мира, роста, реформ».С развивающимися странами отношения будут «прагматичными», чтобы «способствовать дальнейшему развитию», отметил лидер КНР. Со странами-соседями Китай намерен укреплять «сотрудничество на принципе согласия, искренности, взаимной выгоды и инклюзивности».Си Цзиньпин подтвердил неизменную приверженность Китая политике многосторонности.: «Мультилатерализм — это эффективный путь для сохранения мира и содействия развитию».В этой связи китайский лидер подчеркнул важную роль ООН в международных отношениях и пообещал, что Пекин «будет твердо поддерживать международную систему с ООН в качестве ее сердцевины».