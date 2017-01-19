Жительница Сахалина отсудила 1,3 млн рублей за удаленную здоровую почку

Сахалинская областная больница заплатит пациентке 1,3 миллиона рублей за врачебную ошибку.
Суд первой инстанции ранее постановил, что здоровью женщины причинили тяжкий вред. Компенсация составила 1,3 миллиона рублей, передает РИА Новости. В областной больнице решение горсуда решили обжаловать в суде более высокой инстанции.
Из сообщения прокуратуры Сахалинской области: «Проведенная в рамках судебного разбирательства судебно-медицинская экспертиза показала, что решение о первичном оперативном вмешательстве было принято врачами медицинского учреждения без достаточных к тому оснований. В результате была повреждена правая почка пациентки, что потребовало проведения срочной операции по ее удалению».
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