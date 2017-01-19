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  • 19.01, 07:22

Макарова и Веснина пробились в третий круг Australian Open

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Макарова и Веснина пробились в третий круг Australian Open

Макарова и Веснина пробились в третий круг Australian Open

Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина вышли в третий круг Australian Open в одиночном разряде, Анна Блинкова выбыла.

Во втором круге 18-летняя Блинкова проиграла пятой ракетке турнира Каролине Плишковой. Счет — 6:0, 6:2 в пользу чешки.

Екатерина Макарова во втором круге встречалась с Сарой Эррани из Италии. Соперница при счете 6:2, 3:2 в пользу россиянки отказалась от продолжения борьбы. В Следующей противницей Макаровой будет словачка Доминика Цибулкова.

Елена Веснина вышла в третий круг, обыграв представительницу Люксембурга Мэнди Минеллу — 6:3, 6:3. Следующая соперница россиянки определится в поединке между Дженнифер Брэди (США) — Хитер Уотсон (Великобритания).

Ранее Веснина и Макарова вышли во второй круг Australian Open в парном разряде.

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