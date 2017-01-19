Макарова и Веснина пробились в третий круг Australian Open

Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина вышли в третий круг Australian Open в одиночном разряде, Анна Блинкова выбыла.
Екатерина Макарова во втором круге встречалась с Сарой Эррани из Италии. Соперница при счете 6:2, 3:2 в пользу россиянки отказалась от продолжения борьбы. В Следующей противницей Макаровой будет словачка Доминика Цибулкова.
Елена Веснина вышла в третий круг, обыграв представительницу Люксембурга Мэнди Минеллу — 6:3, 6:3. Следующая соперница россиянки определится в поединке между Дженнифер Брэди (США) — Хитер Уотсон (Великобритания).
Ранее Веснина и Макарова вышли во второй круг Australian Open в парном разряде.
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