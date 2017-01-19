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  • 19.01, 07:22
Обама отметил особую роль США и поделился планами на будущее. Обама Барак, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Обама отметил особую роль США и поделился планами на будущее

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Обама отметил особую роль США и поделился планами на будущее

Обама отметил особую роль США и поделился планами на будущее

    Барак Обама дал свою прощальную пресс-конференцию в Белом доме. Одним из первых уходящему президенту был задан вопрос о России.

    Как считает Обама, он делал всё, чтобы убедить Москву выстроить конструктивные отношения с мировым сообществом. При этом Обама все-таки напомнил, из-за чего Соединенные Штаты приняли решение ввести санкции, в очередной раз обвинив Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины и захвате ее территорий. И сразу же отметил особую роль США — исключительно как защитника всего хорошего от всего плохого.

    Барак Обама: «США должны продолжить играть свою роль в мире — защищать основные нормы и ценности, права человека, права женщин, свободу слова и прессы. Соединенные Штаты сами не всегда идеально соответствовали этим стандартам. Но я могу вас уверить — во всех международных соглашениях Штаты обычно стоят на правильной стороне, и для нас крайне важно оставаться на этой стороне. Потому что если мы — крупнейшая, сильнейшая демократия в мире — не выступим в защиту этих ценностей, то и другие страны — такие, как Россия, Китай — не станут этого делать».

    Рассказал Обама и о своих личных планах на будущее. В ближайшее время 44-й президент Соединенных Штатов не собирается занимать выборных должностей и этот год посвятит семье. По словам Обамы, его дочери не планируют в будущем заниматься политикой.

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