Обама отметил особую роль США и поделился планами на будущее

Барак Обама дал свою прощальную
пресс-конференцию в Белом доме. Одним из первых уходящему президенту был задан вопрос о России.
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Барак Обама: «США должны продолжить играть свою роль в мире — защищать основные нормы и ценности, права человека, права женщин, свободу слова и прессы. Соединенные Штаты сами не всегда идеально соответствовали этим стандартам. Но я могу вас уверить — во всех международных соглашениях Штаты обычно стоят на правильной стороне, и для нас крайне важно оставаться на этой стороне. Потому что если мы — крупнейшая, сильнейшая демократия в мире — не выступим в защиту этих ценностей, то и другие страны — такие, как Россия, Китай — не станут этого делать».
Рассказал Обама и о своих личных планах на будущее. В ближайшее время 44-й президент Соединенных Штатов не собирается занимать выборных должностей и этот год посвятит семье. По словам Обамы, его дочери не планируют в будущем заниматься политикой.
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