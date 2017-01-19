Адвокат
Адвокат 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 19.01, 07:22

США заподозрили российских пенсионеров в финансировании хакеров

3 комментария

США заподозрили российских пенсионеров в финансировании хакеров

США заподозрили российских пенсионеров в финансировании хакеров

Американские спецслужбы который месяц пытаются отыскать доказательства связи между «российскими хакерами» и штабом победившего на выборах президента Дональда Трампа. Дошло до того, что в оплате услуг хакеров заподозрили российских пенсионеров, проживающих в Штатах.

Расследование проводится силами ФБР, ЦРУ, Агентства национальной безопасности (АНБ), Министерства юстиции, финансов и аппарата директора национальной разведки США Джеймса Клэппера, курирующего деятельность всех 16 спецслужб страны. По их версии, одним из источников косвенной поддержки предвыборной кампании Трампа могли быть пенсии, регулярно выплачиваемые российским гражданам, постоянно проживающим в Соединенных Штатах.

Проводится проверка, сообщает ТАСС.

Истерия вокруг всемогущих «русских хакеров» в США продолжается несколько месяцев. Противники избранного президента США уверены, что к победе Трампа привели именно кибервзломщики, действующие по указке Кремля. В Москве все обвинения отрицают.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru