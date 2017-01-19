США заподозрили российских пенсионеров в финансировании хакеров

Американские спецслужбы который месяц пытаются отыскать доказательства связи между «российскими хакерами» и штабом победившего на выборах президента Дональда Трампа. Дошло до того, что в оплате услуг хакеров заподозрили российских пенсионеров, проживающих в Штатах.
Проводится проверка, сообщает ТАСС.
Истерия вокруг всемогущих «русских хакеров» в США продолжается несколько месяцев. Противники избранного президента США уверены, что к победе Трампа привели именно кибервзломщики, действующие по указке Кремля. В Москве все обвинения отрицают.
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