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  • 19.01, 05:52

Порошенко надеется на встречу с Трампом в феврале

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Порошенко надеется на встречу с Трампом в феврале

Порошенко надеется на встречу с Трампом в феврале

Пётр Порошенко рассчитывает встретиться с избранным президентом США Дональдом Трампом уже в феврале.

Пётр Порошенко планирует нанести визит в Вашингтон в следующем месяце. Украинский президент надеется, что Дональд Трамп примет его. Об этом Порошенко рассказал в интервью газете The Wall Street Journal.

Порошенко надеется, что встреча с Трампом будет эффективной. Он надеется, что новая администрация США продолжит политику поддержки Киева. Порошенко напомнил, что говорил с Трампом по телефону вскоре после его победы на выборах.

Также украинский лидер предостерег страны Запада от отмены антироссийских санкций, объяснив, что якобы в результате пострадает их собственная безопасность.

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