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  • 19.01, 01:18
В Москве православные окунаются в ледяные купели. Крещение, Москва, православие, религия, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Москве православные окунаются в ледяные купели

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В Москве православные окунаются в ледяные купели

В Москве православные окунаются в ледяные купели

В Москве православные окунаются в ледяные купели

    Откровения о Крещении. Почему именно в крещенскую ночь так актуальна поговорка «На бога надейся, а сам не плошай», как правильно окунаться в прорубь, и призывает ли к этому церковь на самом деле?

    У православных наступил крещенский сочельник. Крещение или Богоявление — один из главных и самых древних христианских праздников, который уже давно оброс многочисленными традициями.

    Это тот самый день, когда принимать пищу до первой звезды нельзя. Многие под утро будут загадывать желание — считается, что в ночь на Крещение любая просьба может исполниться. Но, конечно, главная крещенская традиция — это купание в проруби.

    В столице открыли десятки площадок для крещенских купаний. Корреспондент «Итогов дня» побывала на одной из них в московском парке «Сокольники».

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