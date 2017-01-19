В Москве православные окунаются в ледяные купели

Откровения о Крещении. Почему именно в крещенскую ночь так актуальна поговорка «На бога надейся, а сам не плошай», как правильно окунаться в прорубь, и призывает ли к этому церковь на самом деле?наступил крещенский сочельник. Крещение или Богоявление — один из главных и самых древних христианских праздников, который уже давно оброс многочисленными традициями.
Это тот самый день, когда принимать пищу до первой звезды нельзя. Многие под утро будут загадывать желание — считается, что в ночь на Крещение любая просьба может исполниться. Но, конечно, главная крещенская традиция — это купание в проруби.
В столице открыли десятки площадок для крещенских купаний. Корреспондент «Итогов дня» побывала на одной из них в московском парке «Сокольники».
Планируете окунуться в прорубь?— НТВ (@ntvru) 18 января 2017 г.
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