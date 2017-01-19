Пациентов с генетическими заболеваниями будут лечить бесплатно

В России стартовала программа бесплатной помощи пациентам с генетическими заболеваниями. Правда ли, что сейчас наша медицина может конкурировать с лечебными центрами развитых стран и даже обгонять их?
Правда ли, что от наследственных патологий не застрахован никто, и проявиться они могут в любом возрасте? Почему мы так мало знаем о возможностях российской генетики, и скольким людям с диагнозами, которых порой единицы на всей планете, подарит шанс новая программа?
Подробности — в специальном репортаже «Итогов дня».
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