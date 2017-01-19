Пациентов с генетическими заболеваниями будут лечить бесплатно

В России стартовала программа бесплатной помощи пациентам с генетическими заболеваниями. Правда ли, что сейчас наша медицина может конкурировать с лечебными центрами развитых стран и даже обгонять их?

Многие, к сожалению, не понаслышке знают, насколько опасны и тяжело излечимы генетические патологии, и какие космические суммы нужны на лечение. Тем, кто активно пользуется соцсетями, часто приходится видеть, как родители вынуждены собирать деньги, чтобы отправить больных детей за границу. Успеть, к сожалению, удается не всегда.Правда ли, что от наследственных патологий не застрахован никто, и проявиться они могут в любом возрасте? Почему мы так мало знаем о возможностях российской генетики, и скольким людям с диагнозами, которых порой единицы на всей планете, подарит шанс новая программа?Подробности — в специальном репортаже «Итогов дня».