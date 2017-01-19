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  • 19.01, 04:20
Пациентов с генетическими заболеваниями будут лечить бесплатно. генетика, медицина, спецрепортаж Итогов дня. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Пациентов с генетическими заболеваниями будут лечить бесплатно

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Пациентов с генетическими заболеваниями будут лечить бесплатно

Пациентов с генетическими заболеваниями будут лечить бесплатно

Пациентов с генетическими заболеваниями будут лечить бесплатно

    В России стартовала программа бесплатной помощи пациентам с генетическими заболеваниями. Правда ли, что сейчас наша медицина может конкурировать с лечебными центрами развитых стран и даже обгонять их?

    Многие, к сожалению, не понаслышке знают, насколько опасны и тяжело излечимы генетические патологии, и какие космические суммы нужны на лечение. Тем, кто активно пользуется соцсетями, часто приходится видеть, как родители вынуждены собирать деньги, чтобы отправить больных детей за границу. Успеть, к сожалению, удается не всегда.

    Правда ли, что от наследственных патологий не застрахован никто, и проявиться они могут в любом возрасте? Почему мы так мало знаем о возможностях российской генетики, и скольким людям с диагнозами, которых порой единицы на всей планете, подарит шанс новая программа?

    Подробности — в специальном репортаже «Итогов дня».

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