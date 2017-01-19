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  • 19.01, 02:50
Обама на прощание устроил аттракцион неслыханного великодушия. Обама Барак, США, приговоры. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Обама на прощание устроил аттракцион неслыханного великодушия

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Обама на прощание устроил аттракцион неслыханного великодушия

Обама на прощание устроил аттракцион неслыханного великодушия

    Уходящий президент США Барак Обама на прощание помиловал целую компанию осужденных преступников. Этот вполне традиционный для уходящего главы Белого дома поступок вызвал весьма оживленную реакцию.

    Дело в том, что в числе помилованных оказался главный информатор WikiLeaks бывший рядовой Брэдли Мэннинг, отсидевший в тюрьме 7 лет из назначенных судом 35 и успевший за это время сменить пол и имя. За компанию с ним Обама помиловал единовременно 78 человек, а еще 153 заключенным сократил срок наказания.

    Теперь Обама претендует на звание одного из самых добросердечных президентов Америки, которые в разное время освобождали от наказания самых разных осужденных — мелких воров и наркоманов до экс-президентов и бывших глав Пентагона. За время своего президентства в общей сложности Обама смягчил наказание 1324 заключенным, 148 человек были помилованы.

    Добрее Обамы оказался лишь 17-й президент США Эндрю Джонсон, но тот помиловал участников гражданской войны — около 7 тысяч человек. Ну а самым бессердечным по сей день остается Джордж Буш-старший. В его списке лишь 77 помилованных.

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