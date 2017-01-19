В погоне за лайками российские дети готовы раздеваться и совершать преступления

Самоубийство, детский стриптиз, трансляция из тюрьмы. На что идут ради признания в соцсетях? Кто контролирует эту волну грязного эпатажа? И как уберечь детей от желания любыми способами прославиться в Интернете?выступила Общественная палата, кажется необходимой, хотя и трудновыполнимой. Речь о том, чтобы контролировать поведение детей в Интернет-пространстве. Поводом стала вопиющая история с участием десятилетней девочки, которая перед камерой смартфона выступила фактически в роли порноактрисы.
Лайки, похоже, сейчас для несовершеннолетних — самая твердая валюта. Ради этих сердечек готовы они абсолютно на всё. Тем более, что возможности Сети, особенно функция прямого эфира, позволяют выполнить любое желание зрителя в режиме онлайн.
Подробности — в материале «Итогов дня».
Что такое секстинг, чем занимаются дети в соцсетях, и почему Интернет стал раем для педофилов? Смотрите программу «ЧП. Расследование» в эту пятницу в 19:30 на НТВ и НТВ.Ru.
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