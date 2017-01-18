В СК назвали приоритетную версию покушения на бизнесмена в Москве

В Москве расследуют покушение на бизнесмена. В качестве приоритетной версии рассматривается предпринимательская деятельность мужчины.Интерфаксу» рассказала представитель СУ СК по Москве Юлия Иванова. По ее словам, следователи отрабатывают круг лиц, подозреваемых в причастности к покушению, проводятся обыски. Раненый находится в тяжелом состоянии.
Вечером в среду в Шмитовском проезде неизвестный несколько раз выстрелил предпринимателю в голову. Киллер скрылся на автомобиле, который вскоре нашли брошенным на Пятницком шоссе.
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