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  • 18.01, 23:48

В СК назвали приоритетную версию покушения на бизнесмена в Москве

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В СК назвали приоритетную версию покушения на бизнесмена в Москве

В СК назвали приоритетную версию покушения на бизнесмена в Москве

В СК назвали приоритетную версию покушения на бизнесмена в Москве

В Москве расследуют покушение на бизнесмена. В качестве приоритетной версии рассматривается предпринимательская деятельность мужчины.

Об этом «Интерфаксу» рассказала представитель СУ СК по Москве Юлия Иванова. По ее словам, следователи отрабатывают круг лиц, подозреваемых в причастности к покушению, проводятся обыски. Раненый находится в тяжелом состоянии.

Вечером в среду в Шмитовском проезде неизвестный несколько раз выстрелил предпринимателю в голову. Киллер скрылся на автомобиле, который вскоре нашли брошенным на Пятницком шоссе.

Для поимки преступников в столице введен план «Перехват». Возбуждено уголовное дело.

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