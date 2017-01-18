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  • 18.01, 23:48

Изъятые из приемной семьи дети рассказали об издевательствах

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Изъятые из приемной семьи дети рассказали об издевательствах

Изъятые из приемной семьи дети рассказали об издевательствах

Изъятые из приемной семьи дети рассказали об издевательствах
  • Фото: svetkaaa2012 /instagram.com

    • Приемных детей из зеленоградской семьи отец избивал на глазах у матери, а 11-летнюю девочку заставляли готовить еду. Об этом сами дети рассказали экспертам и психологам.

    Беседовали с детьми эксперты, правозащитники, члены Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) и психологи. Дети не хотят возвращаться к приемным родителям, говорится на сайте уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.

    Из сообщения: «Большинство детей подтвердили экспертам установившуюся в семье практику телесных наказаний со стороны отца, которые производились неоднократно и в присутствии мамы. Со слов 11-летней девочки, еду для всей семьи готовила она, в то время как мама готовила только для себя».

    Комиссия приняла однозначное решение о невозможности возвращения находящихся под опекой детей в семью. В отношении усыновленных детей вопрос находится в стадии рассмотрения. В частности, одна из девочек высказала пожелание проживать с бабушкой в Санкт-Петербурге.

    Тем временем столичный главк МВД подтвердил возбуждение дела по статье «побои» в отношении главы зеленоградской приемной семьи, сообщает «Интерфакс». Напомним, из приемной семьи Дель изъяли 10 детей после того, как в детском саду у одного из малышей заметили следы побоев.

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