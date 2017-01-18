Генштаб Турции сообщил об успехе совместной с РФ операции против ИГ

Генштаб Турции заявил об успешной координации с Россией в рамках операции против террористической группировки «Исламское государство» в Сирии.
Об участии турецких самолетов в операции в документе не говорится, передает РИА Новости.
Ранее в Генштабе РФ сообщили о совместной операции ВКС России и ВВС Турции против запрещенной в России группировки ИГ. Операция, согласованная с сирийской стороной, проходила в пригородах населенного пункта Эль-Баб. В ней приняли участие 9 российских самолетов и 8 турецких.
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