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  • 18.01, 23:48

Генштаб Турции сообщил об успехе совместной с РФ операции против ИГ

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Генштаб Турции сообщил об успехе совместной с РФ операции против ИГ

Генштаб Турции сообщил об успехе совместной с РФ операции против ИГ

Генштаб Турции заявил об успешной координации с Россией в рамках операции против террористической группировки «Исламское государство» в Сирии.

Из сообщения Генштаба Турции: «В рамках действия соглашения по предотвращению инцидентов, подписанному между Турцией и Россией, сегодня в результате успешно проведенной координации самолеты, принадлежащие РФ, осуществили воздушную операцию против намеченных целей ИГ на юге Эль-Баба».

Об участии турецких самолетов в операции в документе не говорится, передает РИА Новости.

Ранее в Генштабе РФ сообщили о совместной операции ВКС России и ВВС Турции против запрещенной в России группировки ИГ. Операция, согласованная с сирийской стороной, проходила в пригородах населенного пункта Эль-Баб. В ней приняли участие 9 российских самолетов и 8 турецких.

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