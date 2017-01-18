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  • 18.01, 23:48

Сотрудников соцзащиты накажут за невнимание к зеленоградской приемной семье

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Сотрудников соцзащиты накажут за невнимание к зеленоградской приемной семье

Сотрудников соцзащиты накажут за невнимание к зеленоградской приемной семье

Сотрудников соцзащиты накажут за невнимание к зеленоградской приемной семье
  • Фото: svetkaaa2012 /instagram.com

    • Сотрудники органов опеки Зеленограда будут наказаны за формальный подход и невнимательное отношение к проблемам семьи Дель, которые привели к жестокому обращению с детьми в этой семье.

    Владимир Петросян, глава департамента труда и социальной защиты Москвы: «Эту семью вроде бы проверяли раз в квартал, но мне кажется, что эта проверка проходила чисто формально. Я уже наказал своим приказом руководителя окружного управления социальной защиты, в чьем подчинении находится опека, а сегодня дал поручение, чтобы тщательным образом разобрались с опекой».

    По словам чиновника, он предложит экспертному сообществу обсудить идею введения внезапных проверок для приемных и опекунских семей, передает ТАСС.

    Ранее из приемной семьи в Зеленограде были изъяты 10 детей, некоторые из них инфицированы ВИЧ. Тревогу забили в детском саду: воспитатели обнаружили на теле одного из малышей следы побоев, которые, по его словам, нанес ему его отец. Приемные родители все обвинения в насилии над детьми отвергают.

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