Сотрудников соцзащиты накажут за невнимание к зеленоградской приемной семье

Сотрудники органов опеки Зеленограда будут наказаны за формальный подход и невнимательное отношение к проблемам семьи Дель, которые привели к жестокому обращению с детьми в этой семье.
По словам чиновника, он предложит экспертному сообществу обсудить идею введения внезапных проверок для приемных и опекунских семей, передает ТАСС.
были изъяты 10 детей, некоторые из них инфицированы ВИЧ. Тревогу забили в детском саду: воспитатели обнаружили на теле одного из малышей следы побоев, которые, по его словам, нанес ему его отец. Приемные родители все обвинения в насилии над детьми отвергают.
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