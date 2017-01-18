Джорджа Буша-старшего перевели в реанимацию

Reuters, его состояние в настоящий момент стабильно. Пожилой политик отдыхает после процедуры, которую врачи провели для очистки его дыхательных путей, сообщили представители Буша.
41-й президент США находится в больнице города Хьюстона в штате Техас. Его супруга также была госпитализирована.
Медики пояснили, что Буш-старший поступил в больницу из-за проблем с дыханием, вызванными пневмонией. Политик находится в комфортной обстановке в отделении интенсивной терапии под наблюдением врачей.
Его жена Барбара, бывшая первая леди, также доставлена в больницу — с жалобами на кашель и усталость. Ее госпитализация была предпринята в рамках предосторожности.
Отметим, что политик в последнее время жаловался на здоровье. В частности, он отказался приехать на инаугурацию Трампа, сославшись на свое самочувствие.
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