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  • 18.01, 22:16

Джорджа Буша-старшего перевели в реанимацию

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Джорджа Буша-старшего перевели в реанимацию

Джорджа <nobr>Буша-старшего</nobr> перевели в реанимацию

41-й президент США находится в больнице города Хьюстона в штате Техас. Его супруга также была госпитализирована.

92-летнего Джорджа Буша-старшего, бывшего президента США, перевели в реанимацию с диагнозом «пневмония». По данным Reuters, его состояние в настоящий момент стабильно. Пожилой политик отдыхает после процедуры, которую врачи провели для очистки его дыхательных путей, сообщили представители Буша.

Медики пояснили, что Буш-старший поступил в больницу из-за проблем с дыханием, вызванными пневмонией. Политик находится в комфортной обстановке в отделении интенсивной терапии под наблюдением врачей.

Его жена Барбара, бывшая первая леди, также доставлена в больницу — с жалобами на кашель и усталость. Ее госпитализация была предпринята в рамках предосторожности.

Отметим, что политик в последнее время жаловался на здоровье. В частности, он отказался приехать на инаугурацию Трампа, сославшись на свое самочувствие.

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