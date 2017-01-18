В Ленинградском зоопарке поселились самые сообразительные обезьяны

Петербургская коллекция приматов пополнилась саймири, тамаринами и капуцинами.

В Ленинградском зоопарке произошло пополнение коллекции. Из подмосковного питомника в Петербург привезли четырех саймири, трех тамаринов и столько же капуцинов, которых еще называют обезьянками шарманщика, поскольку именно с этим животными когда-то путешествовали по дворам бродячие артисты.Капуцинов не было в петербургском зоопарке с 2009 года, и теперь там надеются, что новые жильцы обязательно принесут потомство. Сейчас две самки и один самец капуцина находятся на карантине. Как говорят зоологи, путешествие на автомобиле из столицы обезьяны перенесли нормально и сейчас уже вполне освоились на новом месте.Отметим, что капуцинов часто держат дома и вообще называют одними из самых сообразительных приматов. На многочисленных роликах, которые есть в Интернете, обезьянки с радостью демонстрируют свои таланты и способны не только играть с хозяевами, но при необходимости даже сходить в магазин и купить продукты. Посетителям новых обитателей зоопарка покажут только в середине февраля.