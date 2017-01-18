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  • 18.01, 22:16
В Ленинградском зоопарке поселились самые сообразительные обезьяны. Санкт-Петербург, животные, зоопарки, обезьяны. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Ленинградском зоопарке поселились самые сообразительные обезьяны

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В Ленинградском зоопарке поселились самые сообразительные обезьяны

В Ленинградском зоопарке поселились самые сообразительные обезьяны

В Ленинградском зоопарке поселились самые сообразительные обезьяны

    Петербургская коллекция приматов пополнилась саймири, тамаринами и капуцинами.

    В Ленинградском зоопарке произошло пополнение коллекции. Из подмосковного питомника в Петербург привезли четырех саймири, трех тамаринов и столько же капуцинов, которых еще называют обезьянками шарманщика, поскольку именно с этим животными когда-то путешествовали по дворам бродячие артисты.

    Капуцинов не было в петербургском зоопарке с 2009 года, и теперь там надеются, что новые жильцы обязательно принесут потомство. Сейчас две самки и один самец капуцина находятся на карантине. Как говорят зоологи, путешествие на автомобиле из столицы обезьяны перенесли нормально и сейчас уже вполне освоились на новом месте.

    Отметим, что капуцинов часто держат дома и вообще называют одними из самых сообразительных приматов. На многочисленных роликах, которые есть в Интернете, обезьянки с радостью демонстрируют свои таланты и способны не только играть с хозяевами, но при необходимости даже сходить в магазин и купить продукты. Посетителям новых обитателей зоопарка покажут только в середине февраля.

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