В Ленинградском зоопарке поселились самые сообразительные обезьяны

Петербургская коллекция приматов пополнилась саймири, тамаринами и капуцинами.
Капуцинов не было в петербургском зоопарке с 2009 года, и теперь там надеются, что новые жильцы обязательно принесут потомство. Сейчас две самки и один самец капуцина находятся на карантине. Как говорят зоологи, путешествие на автомобиле из столицы обезьяны перенесли нормально и сейчас уже вполне освоились на новом месте.
Отметим, что капуцинов часто держат дома и вообще называют одними из самых сообразительных приматов. На многочисленных роликах, которые есть в Интернете, обезьянки с радостью демонстрируют свои таланты и способны не только играть с хозяевами, но при необходимости даже сходить в магазин и купить продукты. Посетителям новых обитателей зоопарка покажут только в середине февраля.
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