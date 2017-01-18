Полиция нашла машину подозреваемого в покушении на бизнесмена в Москве

Полицейские нашли машину, водитель которой, предположительно, ранил из огнестрельного оружия бизнесмена в центре Москвы.ТАСС в столичной полиции, «автомобиль марки Mercedes, на котором, предположительно, скрылся стрелявший, обнаружен в ходе плана „Перехват“ на Пятницком шоссе». Поиски стрелявшего продолжаются.
Сегодня вечером в Шмитовском проезде в автомобиле марки Lexus был обнаружен мужчина с огнестрельным ранением в голову. Потерпевшим оказался предприниматель 1971 года рождения, занимающийся автобизнесом и оптовой торговлей ювелирными украшениями.
Нападение на бизнесмена было совершено на парковке возле его офиса. По словам очевидцев, стрелявший скрылся на Mercedes.
В главке отметили, что потерпевший доставлен в больницу, его состояние оценивается как тяжелое. Возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на убийство» и «Незаконный оборот оружия».
Как сообщили РИА Новости в СУ СК по Москве, следствие отрабатывает различные версии совершения преступления. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего, допрашиваются очевидцы.
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