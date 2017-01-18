Паутина-10
Недоступно в Вашей стране
Паутина-10 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 18.01, 22:16

Полиция нашла машину подозреваемого в покушении на бизнесмена в Москве

1 комментарий
Полиция нашла машину подозреваемого в покушении на бизнесмена в Москве

Полиция нашла машину подозреваемого в покушении на бизнесмена в Москве

Полиция нашла машину подозреваемого в покушении на бизнесмена в Москве

Полицейские нашли машину, водитель которой, предположительно, ранил из огнестрельного оружия бизнесмена в центре Москвы.

Как сообщили ТАСС в столичной полиции, «автомобиль марки Mercedes, на котором, предположительно, скрылся стрелявший, обнаружен в ходе плана „Перехват“ на Пятницком шоссе». Поиски стрелявшего продолжаются.

Сегодня вечером в Шмитовском проезде в автомобиле марки Lexus был обнаружен мужчина с огнестрельным ранением в голову. Потерпевшим оказался предприниматель 1971 года рождения, занимающийся автобизнесом и оптовой торговлей ювелирными украшениями.

Нападение на бизнесмена было совершено на парковке возле его офиса. По словам очевидцев, стрелявший скрылся на Mercedes.

В главке отметили, что потерпевший доставлен в больницу, его состояние оценивается как тяжелое. Возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на убийство» и «Незаконный оборот оружия».

Как сообщили РИА Новости в СУ СК по Москве, следствие отрабатывает различные версии совершения преступления. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего, допрашиваются очевидцы.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru