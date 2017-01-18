Петербургский суд продлил срок задержания напавшему на бригаду скорой

Адвокатам Самира Сеидова удалось убедить суд не арестовывать их подопечного. Однако срок задержания фигуранту громкого дела продлили.
Следствие настаивало на аресте подозреваемого. Гособвинение аргументировало это тем, что участник резонансного дела может скрыться и оказать давление на свидетелей. Более того следователи просили учесть, что нападение произошло в центре Петербурга на глазах многочисленных свидетелей.
Однако в итоге судья удовлетворил ходатайство адвоката, попросившего дополнительное время на сбор документов.
Самира Сеидова задержали накануне, после того как по факту нападения на сотрудников неотложки было возбуждено уголовное дело по статье 119 УК «Угроза убийством». 45-летнему жителю Петербурга также предъявлено обвинение по 213-й статье «Хулиганство».
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