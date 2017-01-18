Паутина-10
Недоступно в Вашей стране
Паутина-10 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 18.01, 22:17
Петербургский суд продлил срок задержания напавшему на бригаду скорой. ДТП, Санкт-Петербург, медицина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Петербургский суд продлил срок задержания напавшему на бригаду скорой

комментировать
Петербургский суд продлил срок задержания напавшему на бригаду скорой

Петербургский суд продлил срок задержания напавшему на бригаду скорой

Петербургский суд продлил срок задержания напавшему на бригаду скорой

    Адвокатам Самира Сеидова удалось убедить суд не арестовывать их подопечного. Однако срок задержания фигуранту громкого дела продлили.

    Водитель, с ножом напавший на бригаду скорой помощи в Петербурге, останется под стражей до 20 января. Куйбышевский районный суд продлил срок задержания Самира Сеидова и перенес заседание по избранию меры пресечения.

    Следствие настаивало на аресте подозреваемого. Гособвинение аргументировало это тем, что участник резонансного дела может скрыться и оказать давление на свидетелей. Более того следователи просили учесть, что нападение произошло в центре Петербурга на глазах многочисленных свидетелей.

    Однако в итоге судья удовлетворил ходатайство адвоката, попросившего дополнительное время на сбор документов.

    Самира Сеидова задержали накануне, после того как по факту нападения на сотрудников неотложки было возбуждено уголовное дело по статье 119 УК «Угроза убийством». 45-летнему жителю Петербурга также предъявлено обвинение по 213-й статье «Хулиганство».

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru