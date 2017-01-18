Путин, Олланд и Меркель отметили обострение обстановки в Донбассе

Президенты России и Франции, а также канцлер ФРГ провели телефонный разговор, в ходе которого обсуждались ситуация на Украине и сирийский конфликт.
Президент РФ договорился с лидером Франции и канцлером Германии придать дополнительный импульс деятельности в рамках «нормандской четверки». В этой связи на ближайшее время был запланирован ряд совместных мероприятий на различных уровнях, сообщили в пресс-службе Кремля.
Также в ходе переговоров была затронута тема конфликта в Сирии. Владимир Путин сообщил Меркель и Олланду о подготовке к межсирийской встрече, которая состоится 23 января в Астане. Также российский лидер проинформировал коллег о реализации российско-турецко-иранский договоренностей о прекращении огня в Сирии.
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