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  • 18.01, 20:45

Путин, Олланд и Меркель отметили обострение обстановки в Донбассе

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Путин, Олланд и Меркель отметили обострение обстановки в Донбассе

Путин, Олланд и Меркель отметили обострение обстановки в Донбассе

Президенты России и Франции, а также канцлер ФРГ провели телефонный разговор, в ходе которого обсуждались ситуация на Украине и сирийский конфликт.

Лидеры государств отметили обострение обстановки в Донбассе и недостаточную результативность рабочей группы по Украине. Владимир Путин, Ангела Меркель и Франсуа Олланд подчеркнули важность наращивания усилий по деэскалации напряженности на востоке Украины, включая обмен пленными между Киевом и народными республиками.

Президент РФ договорился с лидером Франции и канцлером Германии придать дополнительный импульс деятельности в рамках «нормандской четверки». В этой связи на ближайшее время был запланирован ряд совместных мероприятий на различных уровнях, сообщили в пресс-службе Кремля.

Также в ходе переговоров была затронута тема конфликта в Сирии. Владимир Путин сообщил Меркель и Олланду о подготовке к межсирийской встрече, которая состоится 23 января в Астане. Также российский лидер проинформировал коллег о реализации российско-турецко-иранский договоренностей о прекращении огня в Сирии.

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