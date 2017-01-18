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  • 18.01, 20:45
В осажденном Дейр-эз-Зоре мирные жители оказались на грани голода. армия и флот РФ, Сирия, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В осажденном Дейр-эз-Зоре мирные жители оказались на грани голода

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В осажденном Дейр-эз-Зоре мирные жители оказались на грани голода

В осажденном <nobr>Дейр-эз-Зоре</nobr> мирные жители оказались на грани голода

    В городе, где идут бои, находится до 250 тысяч мирных жителей, не участвующих в конфликте.

    ВКС России оказывают поддержку правительственным силам Сирии в Дейр-эз-Зоре, где террористам удалось окружить армейскую базу, куда доставлялось продовольствие для мирного населения.

    Сергей Рудской, начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант: «Действия коалиционной группировки, возглавляемой США, под иракским городом Мосул, во многом свелись к выдавливанию в восточную часть Сирии значительных сил ИГИЛ, которые почти беспрепятственно перебрасывают оружие, взрывчатку, живую силу в направлении Пальмиры, Дейр-эз-Зора, а также приграничного с Турцией города Эль-Баб».

    По данным Генштаба, боевики задались целью уничтожить исторические памятники Пальмиры. Сейчас в районе древнего города сирийские войска при поддержке российских военных ведут наступательные действия.

    Между тем боевая авиация России и Турции сегодня начала первую совместную операцию против боевиков запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ. Как сообщили в Генштабе, девять самолетов Воздушно-космических сил наносят удары в районе города Эль-Баб. Там замечены отряды террористов, переброшенные из Ирака.

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