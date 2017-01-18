В осажденном Дейр-эз-Зоре мирные жители оказались на грани голода

В городе, где идут бои, находится до 250 тысяч мирных жителей, не участвующих в конфликте.
Сергей Рудской, начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант: «Действия коалиционной группировки, возглавляемой США, под иракским городом Мосул, во многом свелись к выдавливанию в восточную часть Сирии значительных сил ИГИЛ, которые почти беспрепятственно перебрасывают оружие, взрывчатку, живую силу в направлении Пальмиры, Дейр-эз-Зора, а также приграничного с Турцией города Эль-Баб».
По данным Генштаба, боевики задались целью уничтожить исторические памятники Пальмиры. Сейчас в районе древнего города сирийские войска при поддержке российских военных ведут наступательные действия.
Между тем боевая авиация России и Турции сегодня начала первую совместную операцию против боевиков запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ. Как сообщили в Генштабе, девять самолетов Воздушно-космических сил наносят удары в районе города Эль-Баб. Там замечены отряды террористов, переброшенные из Ирака.
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