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  • 18.01, 20:45
В СПбГУ защитили первую диссертацию по новым правилам. Санкт-Петербург, вузы, диссертации. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В СПбГУ защитили первую диссертацию по новым правилам

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В СПбГУ защитили первую диссертацию по новым правилам

В СПбГУ защитили первую диссертацию по новым правилам

    Теперь главный вуз Петербурга проводит защиту кандидатских и докторских диссертаций по собственной схеме. В комиссии теперь присутствуют преподаватели из-за рубежа, с текстом работы можно ознакомиться на сайте, а экспертиза исследования занимает три месяца.

    В Петербургском госуниверситете провели первую защиту диссертаций по своим правилам. Такое право СПбГУ и МГУ получили еще в мае прошлого года после согласно указу президента.

    Теперь главный вуз Северной столицы может не только устанавливать собственные нормы защиты, но и самостоятельно присуждать ученые степени. От правил Высшей аттестационной комиссии в учебном заведении отказались. Диссертационные советы теперь формируются из пяти специалистов, причем как минимум один — из зарубежного вуза.

    Кроме того, все материалы к защите заранее можно найти на сайте СПбГУ, а само итоговое для соискателя испытание с синхронным переводом на английский через веб-камеры транслируется в Интернете.

    Первым в новых условиях на историческом факультете СПбГУ защищался аспирант из Узбекистана. Ученую степень соискателю присвоят не сразу, а только после того, как его диссертация пройдет трехмесячную экспертизу.

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