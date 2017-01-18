В СПбГУ защитили первую диссертацию по новым правилам

Теперь главный вуз Петербурга проводит защиту кандидатских и докторских диссертаций по собственной схеме. В комиссии теперь присутствуют преподаватели из-за рубежа, с текстом работы можно ознакомиться на сайте, а экспертиза исследования занимает три месяца.

В Петербургском госуниверситете провели первую защиту диссертаций по своим правилам. Такое право СПбГУ и МГУ получили еще в мае прошлого года после согласно указу президента.Теперь главный вуз Северной столицы может не только устанавливать собственные нормы защиты, но и самостоятельно присуждать ученые степени. От правил Высшей аттестационной комиссии в учебном заведении отказались. Диссертационные советы теперь формируются из пяти специалистов, причем как минимум один — из зарубежного вуза.Кроме того, все материалы к защите заранее можно найти на сайте СПбГУ, а само итоговое для соискателя испытание с синхронным переводом на английский через веб-камеры транслируется в Интернете.Первым в новых условиях на историческом факультете СПбГУ защищался аспирант из Узбекистана. Ученую степень соискателю присвоят не сразу, а только после того, как его диссертация пройдет трехмесячную экспертизу.