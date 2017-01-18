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  • 18.01, 20:45

Влиятельная группировка «Ахрар аш-Шам» отказалась от межсирийских переговоров в Астане

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Влиятельная группировка «Ахрар аш-Шам» отказалась от межсирийских переговоров в Астане

Влиятельная группировка «Ахрар <nobr>аш-Шам</nobr>» отказалась от межсирийских переговоров в Астане

Одна из крупнейших оппозиционных группировок Сирии «Ахрар аш-Шам» объявила, что не будет участвовать в переговорах, которые планируются в Астане 23 января.

Заявление группировки опубликовал телеканал Al Arabiya.

«Ахрар аш-Шам»: «Мы не примем участие в переговорах по прекращению огня в Сирии, которые пройдут в Астане».

При этом отмечается, что «Ахрар аш-Шам» не возражает против участия в переговорах в Астане какой-либо из других группировок.




«Ахрар аш-Шам» была в числе группировок, присоединившихся к перемирию, действующему в Сирии с 30 декабря. По данным Минобороны РФ, в ее составе — более 80 отрядов численностью около 16 тыс. человек.

Ранее еще ряд сирийских группировок выдвинул свои условия участия в переговорах в Астане.

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