Влиятельная группировка «Ахрар аш-Шам» отказалась от межсирийских переговоров в Астане

Одна из крупнейших оппозиционных группировок Сирии «Ахрар
аш-Шам» объявила, что не будет участвовать в переговорах, которые планируются в Астане 23 января.
«Ахрар аш-Шам»: «Мы не примем участие в переговорах по прекращению огня в Сирии, которые пройдут в Астане».
При этом отмечается, что «Ахрар аш-Шам» не возражает против участия в переговорах в Астане какой-либо из других группировок.
#BREAKING: #AhraralSham faction in #Syria declares that they won’t be participating in the #Astana talks— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) January 18, 2017
«Ахрар аш-Шам» была в числе группировок, присоединившихся к перемирию, действующему в Сирии с 30 декабря. По данным Минобороны РФ, в ее составе — более 80 отрядов численностью около 16 тыс. человек.
Ранее еще ряд сирийских группировок выдвинул свои условия участия в переговорах в Астане.
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