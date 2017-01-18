Фольклорист из Пушкинского дома рассказал занимательные факты о Крещении

Петербуржцы массово готовятся окунуться в иордани. Традиции Крещения изменились: это связано как с историей России, так и с тем, как современное общество воспринимает этот обряд.
Любопытно, что традиция массового купания в поруби появилась относительно недавно. Кто изначально на Руси окунался в иордань и как правильно совершать сегодня этот обряд, рассказал филолог и фольклорист Валентин Головин.
Валентин Головин, филолог, ведущий научный сотрудник Пушкинского дома: «В стародавние времена церковь проводила водосвятие. Вырубала прорубь для освящения воды. Все присутствовали на этом празднике, но в воду никто не прыгал. А в деревнях могли купаться бывшие ряженые. <… > Сегодня Крещение стало модным. Модно окунаться в иордань. Кроме того, это достаточная легкость очищения (не надо поститься). И это необходимость в завершающем ритуале, который благодаря смене стилей и традиций изменился. Это уже даже не религия, а магия».
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