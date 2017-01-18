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  • 18.01, 19:15
Фольклорист из Пушкинского дома рассказал занимательные факты о Крещении. Санкт-Петербург, православие, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Фольклорист из Пушкинского дома рассказал занимательные факты о Крещении

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Фольклорист из Пушкинского дома рассказал занимательные факты о Крещении

Фольклорист из Пушкинского дома рассказал занимательные факты о Крещении

Фольклорист из Пушкинского дома рассказал занимательные факты о Крещении

    Петербуржцы массово готовятся окунуться в иордани. Традиции Крещения изменились: это связано как с историей России, так и с тем, как современное общество воспринимает этот обряд.

    Этой ночью в Петербурге будет проведен чин освящения воды к наступающему 19 января празднику Крещения. В городе организованы 26 специально оборудованных иорданей. Второе крещенское водосвятие пройдет завтра днем. Таким образом у православных верующих есть возможность достойно отметить праздник, не нарушая своего рабочего графика.

    Любопытно, что традиция массового купания в поруби появилась относительно недавно. Кто изначально на Руси окунался в иордань и как правильно совершать сегодня этот обряд, рассказал филолог и фольклорист Валентин Головин.

    Валентин Головин, филолог, ведущий научный сотрудник Пушкинского дома: «В стародавние времена церковь проводила водосвятие. Вырубала прорубь для освящения воды. Все присутствовали на этом празднике, но в воду никто не прыгал. А в деревнях могли купаться бывшие ряженые. <… > Сегодня Крещение стало модным. Модно окунаться в иордань. Кроме того, это достаточная легкость очищения (не надо поститься). И это необходимость в завершающем ритуале, который благодаря смене стилей и традиций изменился. Это уже даже не религия, а магия».

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