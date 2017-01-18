Александринский театр оправляет зрителей в «Баню»

В Александринке представляют оригинальное прочтение сатирической пьесы Маяковского от главного режиссера театра Николая Рощина.
Писатель Михаил Зощенко вспоминал, что никогда не видел такого катастрофического провала. Не было ни смеха, ни аплодисментов в зрительном зале. Пьеса была написана по заказу Мейерхольда для московского театра ГосТИМ, но премьера прошла именно в Ленинграде. В 1950-х «Баню» оценили и к пьесе пришла популярность.
В пьесе Маяковского героев из 1930 года забирают в будущее — в 2030 год. И вот теперь в театре XXI века зрители могут посмотреть глазами тех самых, кто забирал и кто, как считал поэт, достоин быть здесь.
Перенести героев пьесы «Баня» в наше время оказалось непросто. Выяснилось, что новое поколение зрителей, может, и слышало о «Мистерии-буфф», но другие произведения Маяковского, как и сам поэт, становятся уже культурной терра инкогнита.
Николай Рощин, главный режиссер Александринского театра: «Кто-то мало того что „Баню“ Маяковского уже не знает. У меня есть сомнения, что в зале поймут, что за огромная кукла размещена на сцене. Не все в зале поймут, что это Маяковский».
«Баня» входит в разряд хрестоматийных пьес, а значит должна быть актуальной во все времена. Только, как считает Николай Рощин, при соблюдении формы. Той, к которой стремился сам Маяковский и которая может донести точное содержание и смысл, отмечает корреспондент НТВ Павел Рыжков.
Это касается и интонаций, и мизансцен вплоть до пауз, которые оговариваются автором. В этой версии сильно купировали текст, поменяли местами фрагменты и, конечно, сделали определненную адаптацию. При этом идею театра в театре даже расширили. Спектакль начинается с того, что все ждут комиссию, режиссер объявляет, что важные чиновники опаздывают.
Оригинальную музыку для спектакля написал Николай Волков. Композитор — артист по образованию — старался не следовать стилям, а создавать, скорее, образ конца 20-х годов ХХ века в ритмах, характерных для Маяковского.
Николай Волков, композитор: «Проза есть проза. У него ритм не раз-два-три-четыре. Это такой ритм сердца, пульс. Это не просто каша размазанная».
Кстати, фраза «Время, вперед, вперед, время!» была подарена Маяковским Катаеву для его романа о первой пятилетке. Свиридов создал для экранизации музыку, которая в сочетании с идеей Маяковского очень точно выстрелила в будущее. Впрочем, как и сама пьеса. Несмотря на то, что ее звездный час прошел в 30-х и 50-х годах прошлого столетия, на новой сцене Александринки решили, что бюрократии и чванству снова пора устроить «Баню».
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