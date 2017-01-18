Александринский театр оправляет зрителей в «Баню»

В Александринке представляют оригинальное прочтение сатирической пьесы Маяковского от главного режиссера театра Николая Рощина.

Этот спектакль премьерный для Николая Рощин в новой должности. Примечательно, что первые пьесы Маяковского не имели успеха на подмостках. Публика не приняла резкой сатиры автора.Писатель Михаил Зощенко вспоминал, что никогда не видел такого катастрофического провала. Не было ни смеха, ни аплодисментов в зрительном зале. Пьеса была написана по заказу Мейерхольда для московского театра ГосТИМ, но премьера прошла именно в Ленинграде. В 1950-х «Баню» оценили и к пьесе пришла популярность.В пьесе Маяковского героев из 1930 года забирают в будущее — в 2030 год. И вот теперь в театре XXI века зрители могут посмотреть глазами тех самых, кто забирал и кто, как считал поэт, достоин быть здесь.Перенести героев пьесы «Баня» в наше время оказалось непросто. Выяснилось, что новое поколение зрителей, может, и слышало о «Мистерии-буфф», но другие произведения Маяковского, как и сам поэт, становятся уже культурной терра инкогнита., главный режиссер Александринского театра: «Кто-то мало того что „Баню“ Маяковского уже не знает. У меня есть сомнения, что в зале поймут, что за огромная кукла размещена на сцене. Не все в зале поймут, что это Маяковский».«Баня» входит в разряд хрестоматийных пьес, а значит должна быть актуальной во все времена. Только, как считает Николай Рощин, при соблюдении формы. Той, к которой стремился сам Маяковский и которая может донести точное содержание и смысл, отмечаетЭто касается и интонаций, и мизансцен вплоть до пауз, которые оговариваются автором. В этой версии сильно купировали текст, поменяли местами фрагменты и, конечно, сделали определненную адаптацию. При этом идею театра в театре даже расширили. Спектакль начинается с того, что все ждут комиссию, режиссер объявляет, что важные чиновники опаздывают.Оригинальную музыку для спектакля написал Николай Волков. Композитор — артист по образованию — старался не следовать стилям, а создавать, скорее, образ конца 20-х годов ХХ века в ритмах, характерных для Маяковского., композитор: «Проза есть проза. У него ритм не раз-два-три-четыре. Это такой ритм сердца, пульс. Это не просто каша размазанная».Кстати, фраза «Время, вперед, вперед, время!» была подарена Маяковским Катаеву для его романа о первой пятилетке. Свиридов создал для экранизации музыку, которая в сочетании с идеей Маяковского очень точно выстрелила в будущее. Впрочем, как и сама пьеса. Несмотря на то, что ее звездный час прошел в 30-х и 50-х годах прошлого столетия, на новой сцене Александринки решили, что бюрократии и чванству снова пора устроить «Баню».