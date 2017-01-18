На обыкновенном дачном участке появится народная часовня в память о защитниках Ленинграда

Идея часовни на Синявинских болотах возникла у кинооператора Сергея Астахова после того, как он на собственном участке нашел останки бойцов и снаряды времен Великой Отечественной войны.

Кинооператор Сергей Астахов по собственному участку ходит как по минному полю. Там, где шли самые ожесточенные схватки битвы за Ленинград, и сегодня остаются неразорвавшиеся снаряды. Самая опасная находка из последних — лимонка с отгнившей чекой. В какой момент она может взорваться, неизвестно., кинооператор: «Немцы тут постоянно не были. Они старались эту территорию обстреливать и бомбить. Видимо, был какой-то стратегический интерес. Здесь всё выворочено до сих пор. 70 лет прошло, но земля даже поднята бугром. Там огромная яма шесть метров в диаметре. Туда упала большая бомба».Профессиональный интерес кинооператора, заставил свысока взглянуть на землю. Сергей Астахов сделал съемки с квадрокоптера. Оказалось, что участок буквально изрыт воронками от снарядов.Отложив идею построить на своем участке агродеревню, кинооператор вместе с поисковиками начал раскопки. Уже захоронили останки 15 солдат. Выяснить, русские это или немцы, не удалось. Сергей Астахов погрузился в архивные материалы.Оказалось, что еще до войны в 1930-х годах здесь были рабочие поселки, и в Синявинских болотах раскулаченные крестьяне добывали торф. Потом началась война. Пока нашлись лишь фотографии стоявших на этом участке немецких солдат дивизии СС. Они сделали несколько снимков на память. Кинооператор готов копать дальше и в архивах, и на земле.Так и родилась идея поставить на этом памятном месте часовню. Образ возник почти сразу — воин в медных доспехах. Уже даже готов макет. Внутри автор разместит документальные материалы, когда сможет до конца разгадать, что происходило на этой изрытой снарядами земле, передаетКроме часовни Сергей Астахов планирует поставить памятный знак в виде валуна, в который попал снаряд,и расколол его пополам. В месте разлома изобразят символы разных религий в память обо всех погибших здесь воинах. Кинооператор надеется, что когда-нибудь в его часовне будут проходить и службы и верит, что в памятные блокадные даты немало желающих захотят вспомнить здесь, как это было в уже далеких 40-х годах ХХ века.