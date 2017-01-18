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  • 18.01, 19:14
В Уфе бабушка топором прорубила себе дорогу через снег и лед: видео. Башкирия, Уфа, пенсионеры. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Уфе бабушка топором прорубила себе дорогу через снег и лед: видео

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В Уфе бабушка топором прорубила себе дорогу через снег и лед: видео

В Уфе бабушка топором прорубила себе дорогу через снег и лед: видео

В Уфе бабушка топором прорубила себе дорогу через снег и лед: видео

    В Сети появилось видео, на котором запечатлена пожилая женщина, буквально прорубающая себе путь в толще снега и льда, чтобы попасть к пешеходному переходу.

    Запись была размещена в одной из групп в соцсети «ВКонтакте». Она было снята 16 января на улице 50 лет СССР у поворота к 21-й больнице. Чтобы спуститься к переходу в этом месте, пешеходам приходится прыгать с ледяной глыбы, рискуя получить травму при приземлении или попасть под машину.

    На записи видно, что авто проезжают на большой скорости совсем рядом с пожилой женщиной. Но она не отвлекается на машины и продолжает рубить лед.

    Автор в комментарии к видео попросил автомобилистов быть внимательнее, чтобы не сбить пенсионерку. А другие пользователи соцсетей обрушились к критикой на коммунальные службы Уфы.

    Напомним, недавно в Уфе произошел другой громкий скандал с пенсионеркой. В больнице пожилой женщине со сломанной ногой пришлось ползти по лестнице на четвертый этаж, чтобы попасть на рентген. Притом медперсонал ничем не помог пациенте.

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