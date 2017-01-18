В Уфе бабушка топором прорубила себе дорогу через снег и лед: видео

В Сети появилось видео, на котором запечатлена пожилая женщина, буквально прорубающая себе путь в толще снега и льда, чтобы попасть к пешеходному переходу.
На записи видно, что авто проезжают на большой скорости совсем рядом с пожилой женщиной. Но она не отвлекается на машины и продолжает рубить лед.
Автор в комментарии к видео попросил автомобилистов быть внимательнее, чтобы не сбить пенсионерку. А другие пользователи соцсетей обрушились к критикой на коммунальные службы Уфы.
Напомним, недавно в Уфе произошел другой громкий скандал с пенсионеркой. В больнице пожилой женщине со сломанной ногой пришлось ползти по лестнице на четвертый этаж, чтобы попасть на рентген. Притом медперсонал ничем не помог пациенте.
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