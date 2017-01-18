Дискуссия об Исаакии довела до потасовки в Заксобрании Петербурга

Парламентское большинство поддержало обращение в Минкульт о передаче музейных ценностей Исаакиевского собора в пользование РПЦ. То, что на поправки спикер дал всего 5 минут, вызвало негодование у «яблочника» Михаила Амосова.
Обращение к министру культуры председатель Вячеслав Макаров представил лично и непривычно эмоционально. Не менее пылки были и противники проекта постановления. В какой-то момент заседание Заксобрания стало переходить в непарламентскую плоскость. Но петербургские депутаты сдержались, и потасовка между «яблочником» Михаилом Амосовым и его оппонентами из «ЕдРА» так и не началась.
Раскол, насколько это возможно в действующем созыве, отразился и на табло в зале заседаний. 42 — «за» (это как раз «Единая Россия» плюс ЛДПР) и 8 «против» — остальные фракции. Документ приняли за основу и тут же стали голосовать за него в целом.
То, что спикер выделил на поправки пять минут, многие не услышали. В том числе и Михаил Амосов. «Яблочник» без микрофона стал практически скандировать требование о соблюдении регламента, чем угрожал сорвать обсуждение других вопросов. Дальнейшую сцену с попыткой оппонентов утихомирить шумного оппозиционера в СМИ и охарактеризовали как потасовку, а то и драку, отмечает корреспондент НТВ Алексей Чеботарёв.
Но сила благоразумия возобладала, и до применения силы друг к другу петербургские депутаты не опустились. В перерыве заседания, правда, отношения всё же выяснили.
Михаил Амосов, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, фракция «Яблоко»: «Я поговорил со спикером В. С. Макаровым и еще постарался ему объяснить, что он неправильно действовал как председатель. Нужно было дать на поправки час. За это время их можно было подготовить».
Представители большинства после несостоявшейся драки махать кулаками тоже не стали. Вячеслав Макаров заявил, что возмутитель спокойствия Михаил Амосов получил в ходе конфликта два официальных замечания, на этом дисциплинарные меры и закончатся. Другое дело, что борьба политиков вокруг передачи Исаакиевского РПЦ только разгорается. Оппозиционеры уже заявили, что готовятся к суду.
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