Женщина пострадала при взрыве автомобиля в центре Рязани: видео

Сотрудники полиции и Следственного комитета проверяют информацию о взрыве легкового автомобиля в центре Рязани, в результате которого пострадала молодая женщина.ТАСС сообщили в СУ СК по Рязанской области. Пользователи соцсетей сообщают в свою очередь, что взрыв произошел в салоне автомобиля сегодня днем.
Из сообщения СУ СК по Рязанской области: «Следственно-оперативная группа в составе следователей и криминалистов Следственного управления выехала на место происшествия, обстоятельства устанавливаются, пострадавшая доставлена в больницу».
Сообщается, что сотрудники полиции оцепили место происшествия, на месте работают эксперты, выясняют обстоятельства произошедшего.
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