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  • 18.01, 19:15
Женщина пострадала при взрыве автомобиля в центре Рязани: видео. автомобили, взрывы, Рязань. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Женщина пострадала при взрыве автомобиля в центре Рязани: видео

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Женщина пострадала при взрыве автомобиля в центре Рязани: видео

Женщина пострадала при взрыве автомобиля в центре Рязани: видео

Женщина пострадала при взрыве автомобиля в центре Рязани: видео
  • Фото: Рязань /vk.com

    • Сотрудники полиции и Следственного комитета проверяют информацию о взрыве легкового автомобиля в центре Рязани, в результате которого пострадала молодая женщина.

    Об инциденте ТАСС сообщили в СУ СК по Рязанской области. Пользователи соцсетей сообщают в свою очередь, что взрыв произошел в салоне автомобиля сегодня днем.

    Из сообщения СУ СК по Рязанской области: «Следственно-оперативная группа в составе следователей и криминалистов Следственного управления выехала на место происшествия, обстоятельства устанавливаются, пострадавшая доставлена в больницу».

    Сообщается, что сотрудники полиции оцепили место происшествия, на месте работают эксперты, выясняют обстоятельства произошедшего.

    Женщина пострадала при взрыве автомобиля в центре Рязани: видео. автомобили, взрывы, Рязань. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Женщина пострадала при взрыве автомобиля в центре Рязани: видео. автомобили, взрывы, Рязань. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
    Фото: Рязань /vk.com

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