В соцсетях оценили, как питерские врачи скорой умело обезвредили злоумышленника с ножом

Следственный комитет разбирается в обстоятельствах инцидента на Михайловской улице у
обсуждают конфликт, произошедший накануне в центре Петербурга между медиками и водителем Mercedes. В частности, — самоотверженные действия водителя и врачей скорой помощи, которые быстро отреагировали, когда увидели в руках агрессивного мужчины нож и самостоятельно обезвредили злоумышленника до приезда правоохранителей.
гранд-отеля «Европа». Свою оценку случившему дают и петербуржцы.
Однако в профессиональных кругах НТВ рассказали, что подобные вооруженные нападения на дороге происходят нечасто.
Лев Авербах, генеральный директор частной скорой помощи: «Ничего нигде не прописано, все врачи действуют по обстоятельствам. Единственное, что мы всегда стараемся гасить конфликты до того, как они возникнут на вызове, в машине либо за ее пределами».
В компании, которой принадлежит скорая, оказавшаяся в центре конфликта, сообщили, что никакого ДТП не было. Их сотрудники не могли доехать до пациента из-за неправильно припаркованного Mercеdes. Причины агрессивного поведения водителя престижной иномарки еще предстоит выяснить следствию.
Напомним: по факту нападения с ножом на сотрудников скорой помощи в Петербурге возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы усмотрели в случившемся угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью водителя спецтранспорта.
В обстоятельствах произошедшего разбирается Следственный комитет. Там сообщили, что 45-летний подозреваемый оказался жителем Санкт-Петербурга. Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения.
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