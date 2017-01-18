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  • 18.01, 19:15
В соцсетях оценили, как питерские врачи скорой умело обезвредили злоумышленника с ножом. ДТП, медицина, расследование, Санкт-Петербург, соцсети. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В соцсетях оценили, как питерские врачи скорой умело обезвредили злоумышленника с ножом

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В соцсетях оценили, как питерские врачи скорой умело обезвредили злоумышленника с ножом

В соцсетях оценили, как питерские врачи скорой умело обезвредили злоумышленника с ножом

В соцсетях оценили, как питерские врачи скорой умело обезвредили злоумышленника с ножом

    Следственный комитет разбирается в обстоятельствах инцидента на Михайловской улице у гранд-отеля «Европа». Свою оценку случившему дают и петербуржцы.

    В социальных сетях всё больше обсуждают конфликт, произошедший накануне в центре Петербурга между медиками и водителем Mercedes. В частности, — самоотверженные действия водителя и врачей скорой помощи, которые быстро отреагировали, когда увидели в руках агрессивного мужчины нож и самостоятельно обезвредили злоумышленника до приезда правоохранителей.

    Однако в профессиональных кругах НТВ рассказали, что подобные вооруженные нападения на дороге происходят нечасто.

    Лев Авербах    , генеральный директор частной скорой помощи: «Ничего нигде не прописано, все врачи действуют по обстоятельствам. Единственное, что мы всегда стараемся гасить конфликты до того, как они возникнут на вызове, в машине либо за ее пределами».

    В компании, которой принадлежит скорая, оказавшаяся в центре конфликта, сообщили, что никакого ДТП не было. Их сотрудники не могли доехать до пациента из-за неправильно припаркованного Mercеdes. Причины агрессивного поведения водителя престижной иномарки еще предстоит выяснить следствию.

    Напомним: по факту нападения с ножом на сотрудников скорой помощи в Петербурге возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы усмотрели в случившемся угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью водителя спецтранспорта.

    В обстоятельствах произошедшего разбирается Следственный комитет. Там сообщили, что 45-летний подозреваемый оказался жителем Санкт-Петербурга. Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения.

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