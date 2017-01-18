Генштаб ВС РФ: коалиция во главе с США вытесняет ИГ из Мосула к Пальмире

Действия коалиции во главе с США под иракским городом Мосул привели к тому, что боевики запрещенного в РФ «Исламского государства» почти беспрепятственно перебрасывают оружие, взрывчатку и живую силу в направлении Пальмиры, заявили в Генштабе Вооруженных сил России.борьба коалиции с ИГ в Ираке свелась к выдавливанию значительных сил террористов в восточную часть Сирии.
По словам Рудского, российские военные получили информацию «о переброске большого количества взрывчатки в район Пальмиры с целью уничтожения террористами ИГИЛ мирового исторического наследия в городе».
Он также сообщил, что в настоящее время в районе Пальмиры правительственные войска Сирии при поддержке ВКС России ведут наступление на боевиков ИГ.
Пальмира была освобождена сирийской армией от террористов 27 марта 2016 года при содействии ВКС РФ. Новую массированную атаку на древний город боевики «Исламского государства» предприняли 9 декабря. Они также попытались захватить нефтяные колодцы и военный аэродром в окрестностях города. Губернатор провинции Хомс, в которой расположен античный город, сообщил, что сирийское командование перед лицом превосходящих сил противника приняло решение вывести войска из города.
Владимир Путин в середине декабря констатировал, что происходящие в Пальмире события стали результатом несогласованности действий коалиции во главе с США, сирийских властей и России.
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