«Беспредела не было»: за уволенного из-за видео полицейского вступился друг

Один из гостей, присутствовавших на свадьбе Кархана Балакеримова, уволенного из столичной полиции, рассказал о своем видении ситуации.Instagram мужчина уверяет, что не знает, кто был за рулем этой машины, и не видел ее на свадьбе.
Магомед Исмаилов: «Что за BMW, топившая задним ходом, откуда она взялась, и кто был за рулем, остается загадкой!!!»
Исмаилова также возмутило, что Кархану пришлось понести наказание в связи с тем, что участники кортежа якобы нарушали ПДД. По его мнению, вины экс-полицейского в случившемся нет.
Магомед Исмаилов: «В чем виноват Карахан? Он нарушил ЗРФ? Может, неправильно сидел на пассажирском сиденье? Не выпрыгнул из машины в протест нарушителям? А может все дело в том, что он женился?! Как по мне, так чушь какая-то».
Друг бывшего стража порядка утверждает, что перед поездкой Кархан просил своих гостей не устраивать лихачеств.
Магомед Исмаилов: «Я лишь помню, как он перед выездом просил нас не сходить с ума на дорогах и, поверьте, это все, что он мог сделать. Хочу лишь сказать, что беспредела, о котором говорят, не было!!! За исключением BMW, о которой никто не знает. Я не видел ее до начала свадьбы и не видел после».
Исмаилов предположил, что водитель BMW теперь смотрит на свою машину по телевизору и смеется над уволенным Карханом Балакеримовым.
Кархан Балакеримов был уволен из МВД по отрицательным мотивам. Поводом стала видеозапись, размещенная в Сети одним из гостей его свадьбы.
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