Российские туристы устроили пьяный дебош на борту летевшего в Индию самолета

Двое молодых россиян вместо отдыха на пляжах Гоа проведут отпуск в индийской тюрьме
Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией, «два пассажира чартерного рейса Boeing 757, направлявшегося из Домодедово в Гоа, перед вылетом из Москвы, посетив магазин беспошлинной торговли, употребили чрезмерное количество алкоголя и устроили на борту дебош».
из-за дебоша на борту самолета.
Из сообщения источника: «Помимо этого, они несколько раз пытались выкурить на борту сигареты и не реагировали на просьбы бортпроводников этого не делать».
Экипаж доложил о случившемся диспетчерам аэропорта Гоа, и те вызвали к трапу самолета полицию.
Из сообщения источника: «Молодые люди были задержаны индийскими полицейскими и препровождены в место предварительного заключения. Проводится расследование».
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