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  • 18.01, 17:43

Российские туристы устроили пьяный дебош на борту летевшего в Индию самолета

2 комментария

Российские туристы устроили пьяный дебош на борту летевшего в Индию самолета

Российские туристы устроили пьяный дебош на борту летевшего в Индию самолета

Двое молодых россиян вместо отдыха на пляжах Гоа проведут отпуск в индийской тюрьме из-за дебоша на борту самолета.

Как сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией, «два пассажира чартерного рейса Boeing 757, направлявшегося из Домодедово в Гоа, перед вылетом из Москвы, посетив магазин беспошлинной торговли, употребили чрезмерное количество алкоголя и устроили на борту дебош».

Из сообщения источника: «Помимо этого, они несколько раз пытались выкурить на борту сигареты и не реагировали на просьбы бортпроводников этого не делать».

Экипаж доложил о случившемся диспетчерам аэропорта Гоа, и те вызвали к трапу самолета полицию.

Из сообщения источника: «Молодые люди были задержаны индийскими полицейскими и препровождены в место предварительного заключения. Проводится расследование».

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