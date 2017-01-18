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  • 18.01, 16:12

Музеи Крыма обжаловали решение суда Амстердама о передаче скифского золота Киеву

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Музеи Крыма обжаловали решение суда Амстердама о передаче скифского золота Киеву

Музеи Крыма обжаловали решение суда Амстердама о передаче скифского золота Киеву

Музеи Крыма обжаловали решение суда Амстердама о передаче скифского золота Киеву
  • Фото Associated Press © 2017, Franka Bruns

    • Крымские музеи подали краткую апелляцию на решение окружного суда Амстердама передать коллекцию скифского золота Украине.

    Как сообщила РИА Новости юрист Анастасия Сивицкая, защищающая интересы крымских музеев в этом процессе, «музеи заявили об апелляции». Она уточнила, что краткая жалоба была подана 16 января, а развернутый текст будет предоставлен позже. Сроки рассмотрения апелляции определит суд.

    Коллекция скифского золота — около 2000 артефактов — была вывезена из крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. После этого российская и украинская стороны, считающие коллекцию своей собственностью, не могли решить, кому возвращать артефакты.

    Четыре крымских музея подали в суд Амстердама коллективный иск к музею Пирсона, требуя исполнить обязательства по контрактам и вернуть коллекцию скифского золота из Нидерландов в Крым. Окружной суд Амстердама в октябре 2016 года впервые рассмотрел дело, а 14 декабря постановил, что коллекция должна быть возвращена Киеву.

    В министерстве культуры России заявили, что решение суда нарушает нормы международного права и принципы межмузейного обмена. Отмечалось, что музейные предметы должны быть возвращены в Крым, где они были обнаружены и хранились десятилетиями.

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