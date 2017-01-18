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  • 18.01, 16:12

Лавров: Россия не намерена никого «ублажать» ради отмены санкций

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Лавров: Россия не намерена никого «ублажать» ради отмены санкций

Лавров: Россия не намерена никого «ублажать» ради отмены санкций

Россия добивается выполнения минских договоренностей всеми сторонами соглашения, не думая о том, как долго продлятся санкции, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с австрийским коллегой, действующим председателем ОБСЕ Себастьяном Курцем.

Лавров подчеркнул, что Россия не намерена никого «ублажать» ради отмены санкций.

Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Мы, работая над выполнением минских договоренностей, побуждая всех, кто подписался под ними, честно пройти свою часть пути, не думаем о том, как долго продлятся санкции, и не стремимся к тому, чтобы ублажить кого-то и добиться решения об их отмене. Санкции вводили не мы, не нам их и снимать, а то, что в Евросоюзе нашли очень удобную, но лукавую формулу, а именно — санкции снимем, когда Россия выполнит минские договоренности, это не делает чести ЕС».

По словам Лаврова, за эту формулу спрятались те, кто понимает бессмысленность обвинений в адрес России, кто видит, что Киев не желает и не может соблюдать договоренности, и те, кто гарантировал их выполнение, но «по сугубо геополитическим и идеологическим причинам не хотят заставить киевские власти выполнить их обязательства».

Сергей Лавров: «Поэтому санкции мы оставляем в стороне. Мы заинтересованы в выполнении минских договоренностей полностью, в той последовательности, которая в них прописана, и делаем это исключительно потому, что украинский народ нам совсем не чужой, это братский нам народ. И мы хотим, чтобы на Украине наступил мир, чтобы украинцы перестали воевать друг с другом, чтобы правительство перестало своих граждан объявлять террористами и сепаратистами. Причем сепаратистами объявляют тех, кто подписал минские договоренности, предполагающие сохранение суверенитета и территориальной целостности Украины. Это какой-то абсурд».

Ранее действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Австрии Себастьян Курц, прибывший с официальным визитом в Москву, в очередной раз напомнил, что снятие экономических ограничительных мер ЕС против России связано с полным выполнением минских соглашений.

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